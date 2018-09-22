«Брайтон» — «Тоттенхэм». Прогнозы и ставки на матч АПЛ 22 сентября

В субботу, 22 сентября, «Брайтон» на своем поле примет «Тоттенхэм» в рамках шестого тура английской Премьер-лиги. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Брайтон» — «Тоттенхэм».

«Брайтон»

Похоже, сенсационная победа над «Манчестер Юнайтед» во втором туре чемпионата Англии со счетом 3:2 (при этом команда выигрывала 3:1 по итогам основного времени) сыграла с «Брайтоном» злую шутку. После этого клуб с юга Англии не знает, что такое успех.

Справедливости ради нужно отметить, что поражений в этих поединках было только два, в одном из которых команда вполне достойно уступила одному из лидеров первенства «Ливерпуля» с минимальным счетом на выезде. При этом другое поражение никак не отразилось на турнирной таблице, поскольку произошло в Кубке Лиге против «Саутгемптона» (0:1).

Остальные два матча подопечные Криса Хьютона не проиграли, хотя и не выиграли. Примечательно, что как и домашняя встреча с «Фулхэмом», так и гостевая дуэль против «Саутгемптона» завершились с одинаковым результатом 2:2, после чего коллектив оказался на 14-м месте.

«Тоттенхэм»

Казалось, новая кампания начиналась для «Тоттенхэма» лучше не придумаешь. Гостевой выигрыш в первом туре у «Ньюкасла» (2:1), который в прошлом сезоне на своем поле редко кому давал послабление, после чего последовали домашняя победа над «Фулхэмом» (3:1), а также, словно вишенка на торте, разгром «МЮ» (3:0) в его логове.

Тем не менее, после этого лондонский клуб попал в пике, из которого не вышел до сих пор. Когда «Шпоры» вели 1:0 до 69-й минуты выездного поединка, ничто не предвещало поражения 1:2, но даже после этого команда не смогла реабилитироваться на глазах родных фанатов и снова уступила — на сей раз «Ливерпулю» с тем же счетом.

На беду подопечных Маурисио Почеттино, не поднял настроение и старт в Лиге чемпионов, где им предстоял непростой визит в Милан к «Интеру». Несмотря на то, что гости снова выигрывали 1:0 до 85-й минуты, им не удалось даже сыграть вничью — финальный свисток зафиксировал те же неприятные 1:2 и ноль очков — теперь уже в групповом этап главного еврокубка.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех хозяев оценивается в 4,40, а ничья — в 3,70. Рекомендуем поставить на то, что в матче будет больше 2-х голов, больше 3-х карточек и больше 10-ти угловых за 8,50. 0