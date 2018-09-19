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    «Виктория» — ЦСКА. Прогноз на футбольную Лигу чемпионов 19 сентября 2018 года

    Лига чемпионов ЦСКА Футбол России
    Прогноз на «Виктория» — ЦСКА
    ЦСКА
    В среду, 19 сентября, в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов чешская «Виктория» будет принимать на своем поле московский ЦСКА. Начало поединка — в 22:00 мск. Прогноз на «Виктория» — ЦСКА.
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    «Виктория»

    Чешский клуб после 8 туров национального первенства идет на втором месте с 21 очком, уступая «Славии» только по дополнительным показателям.

    «Виктория» начала сезон серией из шести побед подряд, последовательно одолев на выезде «Дуклу» (3:1), «Сигму» (1:0) и «Карвину» (1:0), а на своем поле победив «Слован» (1:0), «Фастав» (1:0) и «Младу Болеслав» (6:1).

    После разгромной домашней победы, пльзенский клуб на выезде был бит лидером чемпионата «Славией» со счетом 0:4.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В последнем матче «Виктория» дома победила «Опаву» со счетом 1:0. Лучший бомбардир команды — Михаэл Крменчик, забивший 7 мячей.

    «Виктория» встречалась с ЦСКА в рамках Лиги чемпионов в сезоне 13/14, проиграв на выезде 2:3 и победив дома 2:1, благодаря чему армейцы не попали даже в Лигу Европы.

    ЦСКА

    Армейцы начали сезон, победив в матче за Суперкубок столичный «Локомотив» (1 д.в.). В первом туре РПЛ ЦСКА в Самаре сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0), затем на своей арене москвичи проиграли «Ростову» — 0:1.

    В третьем туре команда Гончаренко на выезде поделила очки с дебютантом элитного дивизиона «Енисеем» (1:1). И только в 4-м туре «армейцы» добыли свою первую победу в чемпионате, одолев на своем поле тульский «Арсенал» (3:0).

    Выезд в Казань завершился ничьей с «Рубином» (1:1), после чего ЦСКА уверенно разгромил «Урал» (4:0), а в последнем матче на выезде разобрался с «Уфой» (3:0)

    После 7 туров ЦСКА с 12 очками и разницей мячей 12-3 занимает 5-е место в турнирной таблице.

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    • Федор Чалов с 6 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата. Еще по два гола и по ассисту на счету Абеля Эрнандеса, Тимура Жамалетдинова и Кристияна Бистровича.

    Матч из-за травм пропустят Константин Кучаев, Виктор Васин, Александр Макаров, Абель Эрнандес и Хердур Магнуссон.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Викторию» фаворитом матча. На победу чешской команды дается коэффициент 2,35, тогда как на ничью — 3,15, а на успех ЦСКА — 3,20.

    Хотя класс ЦСКА выше, чем у большинства соперников «Виктории», прогнозируем, что больше одного очка из Чехии армейцы не увезут — на своем поле «Виктория» пока лишь побеждает.

    Чешский клуб делает ставку на надежную игру в обороне, одержав большую часть побед со счетом 1:0, и проиграв лишь «Славии», забившей 4 из 6 пропущенных чехами мячей. Можно смело ставить на «низ».

    Интересны варианты «обе забьют — нет» за 1,85 и ТМ 2,5 за 1,65. 0

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    Прогноз на «Виктория» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00. В среду, 19 сентября, в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов чешская «Виктория» будет принимать на своем поле московский ЦСКА. Начало поединка — в 22:00 мск.
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