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    Лишит ли «Атлетик» первых очков «Реал»?

    «Атлетик» — «Реал». Прогноз и ставки на матч Примеры 15 сентября 2018 года

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    Прогноз на «Атлетик» — «Реал»
    Карим Бензема забил четыре мяча в трех стартовых матчах Примеры
    В субботу, 15 сентября, в рамках четвертого тура чемпионата Испании «Атлетик» будет принимать на своем поле «Реал». Матч пройдет на стадионе «Сан Мамес Барриа». Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Реал».
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    «Атлетик»

    Минувший сезон стал для «Атлетика» самым неудачным за последний 21 год. Несмотря на то, что баскская команда на целых 14 очков оторвалась от зоны вылета чемпионата Испании, 16-е место нужно называть настоящим провалом, особенно если учесть «Львы» уже приучили своих фанатов, что если они не выходят в еврокубки, то обязательно заканчивают кампанию в верхней половине турнирной таблицы.

    Очевидно, что преемник ушедшего год назад в «Барселону» Эрнесто Вальверде Хосе Сиганда не справился со своей миссией замены авторитетного тренера.

    Не удивительно, что на его место пришел новый рулевой, которым стал Эдуардо Бериццо, ранее успешно поработавший в «Сельте» и не слишком удачно в «Севилье». Пока что можно считать эту рокировку удачной, ведь после заключительного поединка минувшего сезона бильбаинцы проиграли лишь в одном матче из восьми, да и тот пришелся на контрольную встречу против «Ганновера» (0:2).

    В первые двух турах (одну игру клуба перенесли) «Атлетик» набрал четыре очка, победив дома «Леганес» (2:1) и сыграв на выезде вничью с «Уэской» (2:2).

    «Реал»

    После трех кряду побед в Лиге чемпионов, отставки с поста наставника Зинедина Зидана и продажи главной звезды в лице Криштиану Роналду «Реалу» предрекали проблемы в новом сезоне.

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    • Эти разговоры подогревала летняя трансферная кампания королевского клуба, который не пытался искать замену ушедшему лидеру своих атак. Тем не менее, новый главный тренер коллектива Хулен Лопетеги не пытался стать заменой Зизу, а решил строить свою игру.

    Под руководством экс-рулевого сборной Испании «Сливочные» стали играть в более командный футбол, где исполнители больше дорожат мячом и активнее комбинируют между собой, поскольку теперь они уже не ищут мячом португальского форварда.

    Это также позволило Кариму Бензема и Гарету Бейлу выйти из тени Роналду и забивать чаще, нежели в предыдущие сезоны: сейчас у француза и валлийца по четыре и три гола соответственно по итогам трех стартовых туров. Что не менее важно — мадридцы за счет нового стиля меньше подвергают опасности свои ворота, а поэтому меньше пропускают: как итог — три победы из трех и разница мячей 10-2.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех хозяев оценивается в 5,00, а ничья — в 4,50.

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    Рекомендуем ставить на то, что Карим Бензема забьет, и «Реал» выиграет 1-0, 2-0 или 2-1 за 9,00.
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    Прогноз на «Атлетик» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 9.00. В субботу, 15 сентября, в рамках четвертого тура чемпионата Испании «Атлетик» будет принимать на своем поле «Реал». Матч пройдет на стадионе «Сан Мамес Барриа». Начало встречи — в 21:45 мск.
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