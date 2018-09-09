Германия — Перу. Прогноз на футбол 09.09.2018

В воскресенье, 9 сентября, сборная Германии примет в Зинсхайме команду Перу. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Германия — Перу.

Германия

Немцы провалили мировое первенство в России, сложив полномочия чемпионов мира еще на стадии группового этапа.

В одном квартете с Мексикой, Швецией и Южной Кореей подопечные Лева набрали только три очка и заняли последнее место в группе.

А вот отборочную компанию немецкая машина провела просто блестяще, одержав победы во всех матчах квалификации, забив в 10 поединках 43 мяча, а пропустив — 4.

Но при подготовке к мундиалю немцы провели шесть товарищеских игр, в которых одержали только одну победу при трех ничьих и двух поражениях.

Сборная Германии успела взять старт в Лиге наций, сыграв 6 сентября с чемпионами мира Францией вничью на своем поле со счетом 0:0.

Перу

Перуанцы после 36-летнего перерыва смогли квалифицироваться на мировое первенство, заняв в своей зоне пятое место и пробившись на мундиаль через стыки с Новой Зеландией (2:0 и 0:0).

На мировом форуме «инки» стартовали с минимального поражения от Дании — 0:1, затем с таким же счетом они проиграли Франции, и только в последнем туре нанесли поражение Австралии — 2:0, которого не хватило для выхода в следующий раунд.

Все прогнозы на футбол

Сборная Перу уже успела провести один поединок после ЧМ. Несколько дней тому назад команда Рикардо Гареки уступила в гостях Голландии со счетом 1:2, выигрывая после первого тайма.

Последний раз оппоненты встречались на ЧМ-1970, и тогда немцы победили — 3:1.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа сборной Германии — 1.25, победа сборной Перу — 14.00, ничья — 6.60.

Немцы сильнее своего предстоящего соперника, но они не любят тратить силы на контрольные поединки. Скорее всего, что перуанцы сумеют избежать разгрома, ставим на них с форой (+2,0) за 1.74. 0