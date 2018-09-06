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    Какие выводы сделал Йоахим Лев?

    Германия — Франция. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 6 сентября 2018 года

    Лига наций Сборная Германии Футбол Германии Сборная Франции Футбол Франции
    Прогноз на Германия — Франция
    Йоахим Лев
    В четверг, 6 сентября, в первом туре Лиги наций в Мюнхене сборная Германии будет принимать команду Франции. Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на Германия — Франция.
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    Франция

    Сборная Франции на групповом этапе ЧМ-2018 старалась не тратить больше сил, чем это необходимо и не устраивала голевых феерий, ограничиваясь победами в один мяч.

    Впрочем, в 1/8 финала французы показали, что когда надо, они могут забивать много и включаться в игру по мере необходимости: «les Bleus» обыграли сборную Аргентины, и, несмотря на счет 4:3, сделали это довольно уверенно, забив три мяча во втором тайме и не оставив сопернику шансов.

    В четвертьфинале французы не менее уверенно обыграли Уругвай — 2:0. В полуфинале команде Дешама просто напросто «удушила» быстрый и атакующий бельгийский коллектив — 1:0.

    Финал получился веселым, но интриги в нем было маловато. Хорваты забили дважды, но Франция ответила четыре раза и не оставила вопросов — золото турнира досталось действительно сильнейшей команде во главе с фантастическим Килианом Мбаппе (4 гола), которому прекрасно подыгрывали Оливье Жиру и Антуан Гризманн (4 гола).

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    Германия

    Немецкая машина с треском провалилась на чемпионате мира-2018 в России. Сенсационное поражение от Мексики на старте (0:1), героический камбэк против шведов (2:1) и невероятное поражение от Южной Кореи — 0:2.

    В это сложно поверить, но в итоге действующие чемпионы мира даже не смогли выйти из группы.

    Вопреки некоторым сообщениям, в лагере сборной Германии не было конфликтов, поэтому неудачу команды в России нельзя пояснить какими-то ссорами между игроками. В то же время, согласно источникам, близким к «Манншафту», многое объясняет недовольством ряда новых игроков своим статусом в команде.

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    • Йоахим Лев отцепил от заявки нападающего «Баварии» Сандро Вагнера и полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане, а резервистам так и не предоставил шанса, тогда как ветераны подвели.

    Лев сохранил свою должность, несмотря на столь громкую неудачу. Кроме того, было принято решение вернуть в состав Сане. Посмотрим, какие выводы сделал тренерский штаб после мундиаля.

    Прогноз

    Команды в последнем поединке, который был товарищеским, сыграли вничью — 2:2. Перед этим две игры выиграли французы — оба раза по 2:0.

    Да, французы прекрасно провели ЧМ-2018, но в этом может быть проблема на данный момент. Главная задача выполнена, а у игроков уже начались клубные сезоны. У Германии другая ситуация — провал на мундиале, а эта игра станет первой после него, да еще и в родных стенах.

    У дружины Лева просто нет права на ошибку, поэтому ставим на победу Германии с тоталом 0 за 1,82. 0

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    Прогноз на Германия — Франция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82. В четверг, 6 сентября, в первом туре Лиги наций в Мюнхене сборная Германии будет принимать команду Франции. Начало матча — в 21:45 мск.
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