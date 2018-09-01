«Крылья Советов» — «Анжи». Прогноз на матч РПЛ 1 сентября 2018 года

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В субботу, 1 сентября, в рамках шестого тура РПЛ «Крылья Севетов» на своем поле примут «Анжи». Встреча, которая пройдет на «Самара Арене», начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Крылья Советов» — «Анжи».

«Крылья Советов»

Самарская команда на старте турнира на своем поле сыграла вничью с бронзовым призером прошлого сезона московским ЦСКА — 0:0.

Затем последовало домашнее разгромное поражение от «Оренбурга» со счетом 0:3, с которым волжане в минувшем сезоне выступали в ФНЛ.

В третьем туре подопечные Андрея Тихонова неожиданно победили в Ростове, переиграв одноименный клуб — 1:0, благодаря голу Александра Соболева, который пока остается единственным забитый самарцами в этом чемпионате.

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В последних двух играх «Крылья Советов» минимально проиграли (два раза по 0:1) дома «Локомотиву», а затем «Енисею» в гостях.

Набрав в пяти поединках четыре очка волжане расположились на 15 месте в турнирной таблице РПЛ.

Защитник Надсон из-за травмы рискует пропустить предстоящую встречу.

«Анжи»

«Орлы» с тремя баллами замыкают турнирную таблицу РПЛ. Пополнить свой очковый багаж махачкалинцы смогли в первом туре чемпионата, сенсационно одолев на выезде «Урал» со счетом 1:0.

Затем последовала череда из четырех поражений кряду. Разгромом завершился визит в Уфу (0:3), затем «Анжи» минимально уступил «Спартаку» в Москве — 0:1.

В четвертом туре желто-зеленые оказались слабее «Оренбурга» (1:3) на своем стадионе, а в заключительном игровом дне проиграли московскому «Локомотиву» со счетом 1:2 в гостях.

Календарь и таблица РПЛ

В лазарете команды находится защитник Гурам Тетрашвили, который пропустит предстоящий поединок.

В сезоне РПЛ-2016/17 «Крылья Советов» в двух матчах одолели махачкалинцев. В Самаре — 2:1, в гостях — 3:1.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Крыльев Советов» — 1.69, победа «Анжи» — 5.80, ничья — 3.70.

Забитые мячи хозяевам даются очень трудно. Ведь за пять поединков они смогли отличиться только один раз, а на своем поле и вовсе еще не забивали. Даже если самарцы и победят, то победа не буде крупной, поэтому ставим с форой на «Анжи».

Наш прогноз — победа «Анжи с форой (+1) за 1.74. 0