«Крылья Советов» — «Анжи». Прогноз на матч РПЛ 1 сентября 2018 года

«Крылья Советов»
Самарская команда на старте турнира на своем поле сыграла вничью с бронзовым призером прошлого сезона московским ЦСКА — 0:0.
Затем последовало домашнее разгромное поражение от «Оренбурга» со счетом 0:3, с которым волжане в минувшем сезоне выступали в ФНЛ.
В третьем туре подопечные Андрея Тихонова неожиданно победили в Ростове, переиграв одноименный клуб — 1:0, благодаря голу Александра Соболева, который пока остается единственным забитый самарцами в этом чемпионате.
В последних двух играх «Крылья Советов» минимально проиграли (два раза по 0:1) дома «Локомотиву», а затем «Енисею» в гостях.
Набрав в пяти поединках четыре очка волжане расположились на 15 месте в турнирной таблице РПЛ.
Защитник Надсон из-за травмы рискует пропустить предстоящую встречу.
«Анжи»
«Орлы» с тремя баллами замыкают турнирную таблицу РПЛ. Пополнить свой очковый багаж махачкалинцы смогли в первом туре чемпионата, сенсационно одолев на выезде «Урал» со счетом 1:0.
Затем последовала череда из четырех поражений кряду. Разгромом завершился визит в Уфу (0:3), затем «Анжи» минимально уступил «Спартаку» в Москве — 0:1.
В четвертом туре желто-зеленые оказались слабее «Оренбурга» (1:3) на своем стадионе, а в заключительном игровом дне проиграли московскому «Локомотиву» со счетом 1:2 в гостях.
В лазарете команды находится защитник Гурам Тетрашвили, который пропустит предстоящий поединок.
В сезоне РПЛ-2016/17 «Крылья Советов» в двух матчах одолели махачкалинцев. В Самаре — 2:1, в гостях — 3:1.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Крыльев Советов» — 1.69, победа «Анжи» — 5.80, ничья — 3.70.
Забитые мячи хозяевам даются очень трудно. Ведь за пять поединков они смогли отличиться только один раз, а на своем поле и вовсе еще не забивали. Даже если самарцы и победят, то победа не буде крупной, поэтому ставим с форой на «Анжи».
Наш прогноз — победа «Анжи с форой (+1) за 1.74. 0