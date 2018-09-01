«Челси» — «Борнмут». Прогноз и ставки на АПЛ 1 сентября

1 сентября на «Стэмфорд Бридж» состоится матч 4-го тура АПЛ, в котором местный «Челси» примет приезжий «Борнмут». Матч начнется в 17:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Борнмут».

«Челси»

После трех туров команда Маурицио Сарри занимает третью позицию и проигрывает «Тоттенхэму» с «Ливерпулем» только по дополнительным показателям.

При этом игра «аристократов» смотрится довольно неплохо. Стартовый «влет» «Манчестер Сити» в Суперкубке уже посеял в рядах болельщиков сомнения в силе итальянского наставника «Челси». Однако не нужно забывать, что АПЛ, наверное, самая конкурентоспособная лига в мире.

Но стартовые три тура показывают, что «синие» еще могут стать одними из претендентов на чемпионство. «Челси» играет активно — в среднем 13,33 удара за матч — 3 место по этому показателю.

Нарушает мало и грамотно — в среднем 9,33 фола и 0,67 желтых карточки за игру (последнее место по количеству предупреждений).

Так что к игре лондонского клуба стоит присмотреться, особенно ко вторым таймам. «Челси» поддерживает мировую тенденцию и проводит вторые половины своих матчей сильнее.

«Борнмут»

«Борнмут» тоже еще не проигрывал в новом сезоне, но сумасшедшая ничья с «Эвертоном» (2:2) отодвинула «вишен» на шестое место в таблице.

Теперь Эдди Хоу должен грамотно распределить силы, ведь после «Челси» его команде предстоит принять дома «Лестер» и наведаться в гости к неуступчивому «Бёрнли».

Касательно игры. Она тоже хороша. Ровно настолько, чтобы не отдавать в руки «Челси» разгромную победу еще до стартового свистка. За три матча «Борнмут» нанес 31 удар при точности в 54,8% — неплохой показатель для середняка.

Отметим также, что команда Хоу предпочитает играть аккуратно: в среднем 10,7 фолов за игру пока принесли «вишням» только три желтых карточки. Это третий снизу показатель в нынешнем розыгрыше АПЛ.

Прогноз

В выездном матче против «Вест Хэма» активность «вишен» (12 ударов, 5 попаданий) можно объяснить силой соперника.

Также учтем, что выездные матчи прошлого сезона принесли «Борнмуту» только 18 очков и 19 забитых мячей. Поэтому больше трех голов в этом матче ждать не приходится. Разве только, если команда Сарри решит разгуляться.

В прошлом сезоне «Борнмут» жестко наказал «Челси» на «Стэмфорд Бридж» — 3:0. Так что расслабленности в рядах «аристократов» не будет. Прогнозируем обоюдоострую игру и ставим на «П1 + ТБ 2,5» за 1,66. 0