ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Результаты жеребьевки«Локомотив» попал в «группу жизни», на ЦСКА поставили крест Лига ЕвропыЖеребьевка Лиги Европы 2018/2019 Футболисты «Эвертона»Темные лошадки АПЛ. Они готовы бросить вызов грандам
  • 08:00
    • Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА
  • 21:52
    • «Зенит» проиграл «Мольде», но вышел в групповой этап ЛЕ
  • 20:15
    • «Локо» сыграет в ЛЧ с «Порту» и «Шальке», ЦСКА — с «Реалом» и «Ромой»
  • 00:26
    • Федерер в трех сетах обыграл Пэра на US Open
  • 22:35
    • Ласицкене победила в Финале Бриллиантовой лиги
  • 21:37
    • Звонарёва уступила Соболенко на Открытом чемпионате США
  • 21:30
    • Касаткина проиграла Саснович во втором круге US Open
    Все новости спорта

    «Аристократы» помнят обиду и не расслабятся

    «Челси» — «Борнмут». Прогноз и ставки на АПЛ 1 сентября

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Челси Борнмут
    Прогноз на «Челси» — «Борнмут»
    Виллиан
    1 сентября на «Стэмфорд Бридж» состоится матч 4-го тура АПЛ, в котором местный «Челси» примет приезжий «Борнмут». Матч начнется в 17:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Борнмут».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Челси»

    После трех туров команда Маурицио Сарри занимает третью позицию и проигрывает «Тоттенхэму» с «Ливерпулем» только по дополнительным показателям.

    При этом игра «аристократов» смотрится довольно неплохо. Стартовый «влет» «Манчестер Сити» в Суперкубке уже посеял в рядах болельщиков сомнения в силе итальянского наставника «Челси». Однако не нужно забывать, что АПЛ, наверное, самая конкурентоспособная лига в мире.

  • СМИ: Инвестиционный банк поможет Абрамовичу продать «Челси»
  • Читайте по теме

    • Но стартовые три тура показывают, что «синие» еще могут стать одними из претендентов на чемпионство. «Челси» играет активно — в среднем 13,33 удара за матч — 3 место по этому показателю.

    Нарушает мало и грамотно — в среднем 9,33 фола и 0,67 желтых карточки за игру (последнее место по количеству предупреждений).

  • Максимум для Сарри. «Челси» выиграл на негостеприимном «Сент-Джеймс Парк»
  • Обзор СМИ после выездной победы «Челси» над «Ньюкаслом»
  • 27/08/2018

    • Так что к игре лондонского клуба стоит присмотреться, особенно ко вторым таймам. «Челси» поддерживает мировую тенденцию и проводит вторые половины своих матчей сильнее.

    «Борнмут»

    «Борнмут» тоже еще не проигрывал в новом сезоне, но сумасшедшая ничья с «Эвертоном» (2:2) отодвинула «вишен» на шестое место в таблице.

    Теперь Эдди Хоу должен грамотно распределить силы, ведь после «Челси» его команде предстоит принять дома «Лестер» и наведаться в гости к неуступчивому «Бёрнли».

    Касательно игры. Она тоже хороша. Ровно настолько, чтобы не отдавать в руки «Челси» разгромную победу еще до стартового свистка. За три матча «Борнмут» нанес 31 удар при точности в 54,8% — неплохой показатель для середняка.

  • В окружении Абрамовича опровергли информацию о продаже «Челси»
  • Читайте по теме

    • Отметим также, что команда Хоу предпочитает играть аккуратно: в среднем 10,7 фолов за игру пока принесли «вишням» только три желтых карточки. Это третий снизу показатель в нынешнем розыгрыше АПЛ.

    Прогноз

    В выездном матче против «Вест Хэма» активность «вишен» (12 ударов, 5 попаданий) можно объяснить силой соперника.

    Также учтем, что выездные матчи прошлого сезона принесли «Борнмуту» только 18 очков и 19 забитых мячей. Поэтому больше трех голов в этом матче ждать не приходится. Разве только, если команда Сарри решит разгуляться.

    В прошлом сезоне «Борнмут» жестко наказал «Челси» на «Стэмфорд Бридж» — 3:0. Так что расслабленности в рядах «аристократов» не будет. Прогнозируем обоюдоострую игру и ставим на «П1 + ТБ 2,5» за 1,66. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Сегодня в 19:30
    •  4.50
  • Прогноз на матч Ганновер — Боруссия Дортмунд
  • Сегодня в 21:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лидс — Мидлсбро
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лион — Ницца
  • Сегодня в 21:45
    •  5.50
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал Сосьедад
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Анжи
  • Завтра в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Завтра в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Завтра в 16:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • Подковерные игры. У «Ростова» появился новый талисман
    • 10:13 25/08/2018     «Локомотив»
  • Дела у «Локо» и Смолова потихоньку налаживаются
    • 01:56 27/08/2018     Результаты жеребьевки
  • «Локомотив» попал в «группу жизни», на ЦСКА поставили крест
    • 02:28
    Прогноз на «Челси» — «Борнмут». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66. 1 сентября на «Стэмфорд Бридж» состоится матч 4-го тура АПЛ, в котором местный «Челси» примет приезжий «Борнмут». Матч начнется в 17:00 мск.
    Тоже интересно
    Рафаэль Надаль Теннис US Open. Хачанов сыграет с Надалем в третьем круге, Касаткина и Звонарева вылетелиОбзор четвертого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису 00:360
  • 21:16
    • «Матч ТВ» покажет все игры Лиги Наций
  • 20:29
    • Модрич — лучший футболист сезона, Роналду — лучший нападающий ЛЧ
  • 18:51
    • «Уфа» сыграла вничью с «Рейнджерс» и вылетела из Лиги Европы
    Лига чемпионов Футбол Жеребьевка Лиги чемпионов 2018/2019Онлайн жеребьёвки группового этапа ЛЧ: когда матчи, кто с кем играет Вчера в 20:080
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Совершит ли «Уфа» подвиг?
  • 4.51
    •
  • 00:46
    • «Севилья» и «Селтик» вышли в групповой этап Лиги Европы
  • 00:16
    • Кузяев: Со «Спартаком» покажем совершенно другую игру
  • 23:44
    • «Бордо» и «Олимпиакос» вышли в групповой этап Лиги Европы
    Алисон Футбол Топ-9 вратарей — виртуозов дриблингаДевять лучших вратарей топ-чемпионатов Европы, которые любят идти в обводку 29/08/2018 в 22:320
  • 18:38
    • В календаре еврокубков может появиться новый турнир
  • 17:16
    • СМИ: Промеса не устроило предложение «Севильи»
  • 17:02
    • «Енисей» подтвердил приобретение бронзового призера Евро-2008
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие