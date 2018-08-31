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    Огорчит ли «Ростов» своего бывшего тренера?

    «Ростов» — «Рубин». Прогноз на матч РПЛ 31 августа 2018 года

    РПЛ Футбол России Ростов Рубин
    Прогноз на «Ростов» — «Рубин»
    «Ростов» — «Рубин»
    В пятницу, 31 августа, ФК «Ростов» на своем поле примет казанский «Рубин» в матче 6-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, которая пройдет на «Ростов Арене», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Ростов» — «Рубин».
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    «Ростов»

    Команда Валерия Карпина старт сезона более чем удался — одержав четыре победы в первых 5 турах они,с 12 очками поднялись на третье место, всего на балл отставая от идущего вторым «Спартака» и на 3 очка уступая лидирующему «Зениту».

    В первых двух турах донской клуб с одинаковым результатом 1:0 обыграл «Ахмат» на своем поле и ЦСКА в гостях. В третьем туре «Ростов» проиграл самарским «Крыльям Советов» (0:1), хотя значительно переиграл гостей во владении мячом и в ударах по воротам.

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    • В четвертом туре «Ростов» на своем поле разгромил «Енисей» со счетом 4:0. Дубль оформил исландец Бьорн Сигурдарсон, который с 3 мячами вошел в группу лидеров бомбардирской гонки РФПЛ.

    Выезд в Тулу принес ростовчанам минимальную победу над местным «Арсеналом», благодаря пенальти, реализованному Ионовым. Для хавбека это уже второй гол в сезоне.

    «Рубин»

    Команда Курбана Бердыева находится в кризисе. «Рубиновые» в пяти матчах РПЛ добыли всего шесть очков, которые позволяют им на данный момент находится на девятой строке турнирной таблицы. До зоны вылета всего 2 очка.

    Свою единственную победу казанцы добыли еще на старте чемпионата, когда на своем поле переиграли «Краснодар» со счетом 2:1, благодаря дублю Азмуна и ошибке Смолова.

    Затем последовала ничья в Москве с «Динамо» (1:1), в которой казанцы пропустили в первом тайме и отыгрались после перерыва. В 3-м утре «Рубин» на своей арене уступил «Зениту» (0:1), пропустив после удаления у гостей.

    В матче 4-го тура «Рубин» упустил победу в Грозном над «Ахматом» — 1:1, позволив хозяевам отличиться за считанные секунды до конца поединка.

    Все прогнозы на РПЛ

    Последний матч, на своем поле с ЦСКА, также завершился ничьей — казанцы забили быстрый гол, но позволили армейцам отыграться в середине второго тайма.

    Лучшие бомбардиры «Рубина» Сердар Азмун и Дмитрий Полоз, забившие по 2 гола.

    В прошлом сезоне «Рубин» победил на выезде в Ростове со счетом 1:0, а на своем поле сыграл вничью 1:1.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ростова» — 2,45, победа «Рубина» — 2,90, ничья — 3,50.

    Обе команды «домашние» и на своем поле играют увереннее, так что явное преимущество в этом матче у «Ростова», который еще и намного успешнее играет в обороне, в отличие от казанцев, ни разу не сыгравших «на ноль».

    Обе команды мало забивают, но ростовчанам, при их обороне, и одного гола чаще всего хватает для победы. Казанцы же три матча из пяти свели вничью. Можно смело ставить на «низ.

    Интересны варианты "обе забьют — нет" за 1,57, ТМ 2,5 за 1,40 и "гол в обоих таймах — нет" за 1,55. 0

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