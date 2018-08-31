«Милан» — «Рома». Прогноз на матч Серии А 31 августа 2018 года

В пятницу, 31 августа, состоится матч третьего тура чемпионата Италии. «Милан» будет принимать «Рому». Матч пройдет на стадионе «Сан Сиро». Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Милан» — «Рома».

«Милан»

Солидные средства, потраченные прошлым летом на усиление состава, создали впечатление возрождающегося «Милана», но на поверку все это оказалось лишь миражем. Смена Винченцо Монтеллы на Дженнаро Гаттузо у руля команды хотя и помогла стабилизировать ситуацию, но не настолько, чтобы можно было говорить о том, что клуб действительно близок к возвращению на былые позиции. Летом коллектив и вовсе едва не лишился права выступить в Лиге Европы из-за нарушения правил финансового фэйр-плэй, но доказал свое право в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

В первом туре Серии А «россонери» не принимали участия из-за трагедии, которая случилась в Генуе из-за обрушения моста, ведь соперником должен был стать представитель этого города «Дженоа». Посему выезд в Неаполь к «Наполи» стал первым официальным поединком для красно-черных в стартовавшей кампании. До 53-й минуте дела у гостей складывались идеально — счет был 2:0 в их пользу, но замены и тактические изменения от наставника соперника Карло Анчелотти в итоге помогли хозяевам выиграть 3:2.

«Рома»

Прошлый сезон стал уже не первым для «Ромы», в котором та доказала, что стала одной из ведущих сил кальчо, пусть все это время и не способна реально бороться за чемпионский титул. В предыдущие три кампании «Волки» и вовсе уступили негласный статус лучшего клуба после «Ювентуса» «Наполи», тем не менее, нельзя не признать, что римляне развиваются правильно, о чем свидетельствует не только вышеуказанная стабильность, но и сенсационный полуфинал Лиги чемпионов минувшей кампании.

В стартовавшем розыгрыше чемпионата Италии подопечные Эусебио Ди Франческо снова попытаются настичь неугомонную «Старую Синьору», что, правда, будет очень сложно сделать не только потому, что та усилилась такими исполнителями, как Криштиану Роналду и Леонардо Бонуччи, но и в силу противоречиво проведенной трансферной кампании. По ходу нее «джаллоросси» покинул ключевой центральный хавбек Раджа Наингголан, зато усилил атакующий полузащитник Хавьер Пасторе, который уже забил дебютный мяч за команду. Таким же выдается и старт сезона: после гостевой победы над «Торино» (1:0) случилась домашняя осечки с «Аталантой» (3:3), которая едва не обыграла фаворита.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех гостей оценивается в 2,80, а ничья — в 3,40. Должна выиграть ставка: «Милан» выиграет и обе команды забьют за 4,20. 0