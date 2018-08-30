«Бордо» — «Гент». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы августа 2018 года

В четверг, 30 августа, «Бордо» на своем примет «Гент» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. Начало матча — в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Бордо» — «Гент».

«Бордо»

Первый поединок этих команд, который прошел в Бельгии, закончился нулевой ничьей. «Гент» существенно владел мячом (63 против 37), нанес в пять раз больше ударов по воротам (10 против 2), но забить так и не сумел.

«Жирондинцы» прошли в этом розыгрыше Лиге Европы две команды с постсоветского пространства. На втором этапе им противостоял латвийский «Вентспилс», который они обыграл в двух матчах — 2:1 и 1:0.

На третьем этапе квалифайраунда выбили украинский «Мариуполь». На выезде французы победили со счетом 3:1, и на своей арене тоже переиграли украинцев — 2:1.

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В чемпионате Франции «Бордо» проиграло два матча на старте первенства. Сначала сине-белые уступили «Страсбургу» (0:2), затем вернулись с баранкой из Тулузы. И только в третьем туре они взяли верх над «Монако» (2:1) на своей арене.

«Гент»

«Буйволы» в этой Лиге Европы выбили только одного соперника. На предыдущем этапе отбора они прошли польскую «Ягеллонию» (1:0 — в гостях, 3:1 — дома).

Но на внутренней арене бело-голубые провели уже пять матчей. На старте бельгийского первенства они проиграли «Стандарду» — 2:3, потом сыграли вничью с «Зульте-Варегемом» (1:1).

Календарь и таблица Лиги 1

Затем команда Ива Вандерхаге одержала три победы кряду в чемпионате. Поочередно были обыграны «Ваасланд» (4:1), «Эупен» (3:2) и накануне «Локерен» (2:1).

Поражение в первом туре национального первенства остается единственным в новом сезон, после того «Гент» пять встреч выиграл и две игры свел вничью.

Прогноз

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам, оценивая их победу в основное время коэффициентом в 2.00.

За победу «Гента» в основное время предлагают — 4.00, ничья в основное время — 3.30.

Проход: французского клуба — 1.79; бельгийского — 2.05.

Французы на выезде смогли отбиться от атак бельгийцев и сохранили свои ворота на замке. И теперь в ответном поединке их устроит победа с любым счетом. Прогнозируем, что на своем поле «Бордо» ее одержит и выйдет в групповой раунд. 0