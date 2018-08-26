«Бордо» — «Монако». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 26 августа

В воскресенье, 26 августа, «Бордо» на своем поле примет «Монако» в рамках третьего тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Матмут-Атлантик», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Бордо» — «Монако».

«Бордо»

Футболисты «Бордо» начали текущий сезон в чемпионате Франции крайне неудачно, потерпев два поражения.

В первом туре «жирондинцы» в меньшинстве уступили «Страсбуру» (0:2), а во втором проиграли «Тулузе» (1:2).

Чуть лучше дела у команды идут в Лиге Европы, где она дошла до раунда плей-офф и борется за выход в групповой этап с «Гентом». В первой игре, которая прошла в Бельгии, зафиксирована нулевая ничья.

Стоит отметить, что в начале сезона с поста главного тренера «Бордо» ушел Густаво Пайетт. Уругвайский специалист раскритиковал руководство клуба за неудачную работу на трансферном рынке.

«Монако»

Игроки «Монако» в дебютном матче сезона потерпели крупное поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:4), проиграв борьбу за Суперкубок Франции.

А вот в национальном первенстве команда Леонарду Жардима пока выступает неплохо, набрав четыре очка из шести возможных.

В первом туре «монегаски» одержали победу над «Нантом» (3:1), а во втором не справились с «Лиллем» (0:0), хотя даже пробивали пенальти, который не реализовал Радамель Фалькао.

За «Монако» все еще не дебютировал россиянин Александр Головин, продолжающий восстановление после травмы.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Монако» — 2.35, победа «Бордо» — 3.10, ничья — 3.60.

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Нужно признать, что «монегаски» пока не набрали оптимальной формы, иначе они бы не проиграли со столь крупным счетом «Пари Сен-Жермен» и не поделили бы очки с «Лиллем».

Однако у «жирондинцев» дела идут куда хуже. Команде явно не хватает забивных футболистов, да и постоянный наставник не помешал бы.

Нам кажется, что в данной встрече «Монако» будет ближе к победе, поэтому поставили бы на его победу, тем более что коэффициент очень привлекателен.

Если учесть проблемы «Бордо» в атаке, то можно легко спрогнозировать, что хозяевам будет тяжело забить даже один мяч. Именно поэтому интересными выглядят ставки «индивидуальный тотал "Бордо" меньше 1» за 2.02 и «обе забьют: нет» за 2.08. 0