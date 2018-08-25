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    Преодолели ли «армейцы» кризис?

    «Рубин» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч РПЛ 25 августа 2018 года

    РПЛ Футбол России Рубин ЦСКА
    Прогноз на «Рубин» — ЦСКА
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В рамках пятого тура РПЛ казанский «Рубин» на своем поле примет московский ЦСКА. Встреча, которая пройдет в «Казань Арене» 25 августа, начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Рубин» — ЦСКА.
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    «Рубин»

    «Рубиновые» в четырех матчах РПЛ добыли пять очков, которые позволяют им на данный момент находится на восьмой строке турнирки.

    Свою единственную победу они добыли еще на старте чемпионата, когда на своем поле переиграли «Краснодар» со счетом 2:1.

    Затем последовала ничья в Москве с «Динамо» (1:1), потом казанцы минимально на своей арене уступили «Зениту» — 0:1, пропустив после удаления у гостей.

    Календарь и таблица РПЛ

    В последнем игровом дне «Рубин» упустил победу в Грозном над «Ахматом» — 1:1, позволив хозяевам отличиться за считанные секунды до конца поединка.

    ЦСКА

    У «армейцев» тоже пять баллов в копилке, но чуть лучшая разница забитых и пропущенных мячей, поэтому «красно-синие» находятся строкой выше.

    В первом игровом дне ЦСКА в Самаре сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 0:0. Затем на своей арене москвичи проиграли «Ростову» — 0:1.

    В третьем туре команда Гончаренко поделила очки с дебютантом элитного дивизиона «Енисеем» в гостях — 1:1. И только в минувшем туре «армейцы» добыли свою первую победу в чемпионате, одолев на своем поле тульский «Арсенал» со счетом 3:0.

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    Неплохой поединок в составе своей новой команды провел Абель Эрнандес, уругваец стал автором первого гола и сделал результативную передачу на Бистровича.

    В личных поединках минувшего первенства команды обменялись выездными победами — в Москве (1:2) и в Казане (0:1).

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Рубина» — 2,60.

    За победу ЦСКА предлагают — 3,10, ничья — 3,00.

    «Армейцы» потихоньку начинают набирать обороты, после провального старта, а казанцы, наоборот, немного сбавили по сравнению с началом чемпионата.

    Предыдущие игры команд показали, что оба коллектива не очень играют в атаке, и мало забивают.

    Исход из этого прогнозируем, что в предстоящей игре столичный клуб не должен проиграть и обилия забитых голов ждать не стоит. 0

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    Прогноз на «Рубин» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2,12. В рамках пятого тура РПЛ казанский «Рубин» на своем поле примет московский ЦСКА. Встреча, которая пройдет в «Казань Арене» 25 августа, начнется в 16:30 по московскому времени.
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