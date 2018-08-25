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    «Атлетико» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 25 августа 2018 года

    Примера Футбол Испании Атлетико Райо Вальекано
    Прогноз на «Атлетико» — «Райо Вальекано»
    «Атлетико»
    В субботу, 25 августа, в поединке второго тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на своем поле примет «Райо Вальекано». Начало матча — в 21:15 по мск. Прогноз на «Атлетико» — «Райо Вальекано».
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    «Атлетико»

    Завершив прошлый сезон выигрышем Лиги Европы и вторым местом в испанской Примере, «Атлетико» летом принял участие в Международном кубке чемпионов.

    Мадридцы сумели одолеть лондонский «Арсенал» (1:1, 3:2 по пенальти), уступили ПСЖ (2:3), пропустив на последних минутах, а также проиграли миланскому «Интеру» (0:1).

    Кроме того, «Атлетико» провел контрольные матчи с немецким «Штутгартом» (1:1) и итальянским «Кальяри» (1:0).

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    • Новый сезон подопечные Диего Симеоне начали матчем за Суперкубок Европы, в котором они в дополнительное время обыграли мадридский «Реал» со счетом 4:2 (дублем в этой встрече отметился Диего Коста).

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    Старт в Примере был менее успешным — «матрасники» сыграли вничью с «Валенсией» (1:1), забив в первом тайме и пропустив после перерыва.

    «Райо Вальекано»

    Мадридский клуб вернулся в Примеру спустя два года после вылета и надеется задержаться в высшем дивизионе, несмотря на то, что Мичел Санчес тренирует на профессиональном уровне с февраля прошлого года, и к уровню Ла Лиги ему ещё привыкать и привыкать.

    В межсезонье мадридская команда потеряла нападающего Рауля де Томаса и полузащитника Франа Бельтрана. Оборону «Райо» усилили Хорди Амат, Эмильяно Веласкес, а среднюю линию — хавбеки Альваро Медран и Луис Адвинкула.

    В межсезонье «Райо» тоже не слишком впечатлил. Мадридцы в контрольных матчах обыграли «Бристоль Сити» (1:0) и вторую команду «Реала» (3:0).

    Но с португальским «Белененсешем» они сыграли вничью в основное время, уступив по пенальти — 1:1 (3:4). А испанским «Вальядолиду» и «Леганесу» накануне старта сезона и вовсе проиграли с одинаковым счетом 0:2.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Старт Мичела в Примере вышел неудачным — «Райо Вальекано» был разгромлен на своем поле со счетом 1:4, причем три мяча мадридцы пропустили еще до перерыва.

    В предстоящем матче не сыграет травмированный защитник Эмильяно Веласкес.

    Прогноз


    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяева: победа «Атлетико» — 1,14, победа «Райо Вальекано» — 21, ничья — 7,0.

    Подопечные Мичела еще не привыкли в Примере, так что станут легкой добычей для «Атлетико», который вряд ли рад ничьей в матче первого тура. Прогнозируем уверенную победу команды Симеоне.

    В матче с «Реалом» Диего Коста оформил дубль, а теперь постарается не отстать от Андре Силвы, который забил три мяча в ворота «Райо».

    Гости, впрочем, тоже могут огрызнуться голом, а «Атлетико» за все межсезонье отыграл лишь один матч «на ноль».

    Интересны также варианты ТБ 2,5 за 1,57, «обе забьют» за 2,62 и «гол с 76 минуты и до конца матча» за 1,73. 0

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