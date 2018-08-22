«Черноморец» — «Сочи». Прогноз на матч Кубка России по футболу 22 августа

«Черноморец»
Новороссийский клуб выступает в зоне «Юг» первенства ПФЛ, где идет в группе лидеров, занимая третье место с 7 очками и отставая от лидирующей «Чайки» на 3 очка.
В 1/128 финала Кубка России новороссийский клуб на своем поле одолел со счетом 2:0 «Кубань Холдинг» (оба мяча на счету хавбека Станислав Резникова), после чего в матче ПФЛ ушел от поражения в матче с владикавказским «Спартаком» (2:2).
В 1/64 финала Кубка «Черноморец» на выезде обыграл майкопскую «Дружбу» (1:0).
Затем в рамках ПФЛ новороссийский клуб победил сначала махачкалинский «Легион» (1:0) на выезде, а затем дома разгромил команду «АФ им. В.Понедельника» со счетом 5:0.
«Сочи»
В прошлом сезоне «Сочи», который выступал как «Динамо Спб», занял 6-е место в первенстве ФНЛ, после чего сменил название и дислокацию.
После 7 туров сезона 2018/19 новоявленные сочинцы также идут на 6-м месте. Стартовал «Сочи» с домашнего поражения от «Спартака-2» (0:1), после чего выдал серию из пяти матчей без поражений.
Сочинцы на выезде победили воронежский «Факел» (2:1), после чего на своем поле одолели «Химки» (3:2).
В выездном матче с «Ротором» (1:1) подопечные Александра Точилина ушли от поражения в концовке матча, после чего бывшие питерцы на выезде разгромили «Зенит-2» со счетом 4:1.
В матче с «Балтикой» (2:2) на выезде «Сочи» упустил победу в концовке матча, а в последней встречи сочинцы уступили одному из лидеров, проиграв на выезде «Нижнему Новгороду» (0:1).
Лучший бомбардир команды с 5 голами в 7 матчах — Максим Барсов, еще 3 гола забил Анзор Саная.
Прогноз
В предстоящем поединке букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Сочи» — 1,80, победа «Черноморца» — 4,65, ничья — 3,65.
Сочинцы являются явными фаворитами, так что можно довольно уверенно прогнозировать их проход дальше, который оценивается с коэффициентом 1,40. (За успех «Чернорца» дают 3,05).
«Черноморец» мало пропускает в ПФЛ, а в межсезонье уверенно поспарринговал и с клубами ФНЛ. «Сочи» в этом сезоне не уходит с поля без пропущенного мяча.
И, хотя соперники в ФНЛ посерьезнее новороссийцев, не исключено, что «Черноморцу» удастся забить. 0