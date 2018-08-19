«Ростов» — «Енисей». Прогноз и ставки на матч РПЛ 19 августа 2018 года

В рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги «Ростов» на своем стадионе сыграет с «Енисеем». Встреча, которая пройдет на «Ростов-Арене» 19 августа, начнется в 21:30 по Москве. Прогноз на «Ростов» — «Енисей».

«Ростов»

Ростовская команда стартовала в новом сезоне с двух побед кряду. С одинаковым результатом (по 1:0) были обыграны «Ахмат» на своем поле и ЦСКА в гостях.

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А вот в третьем туре дружина Валерия Карпина в родных стенах минимально проиграла самарским «Крыльям Советов» — 0:1, хотя значительно переиграла гостей во владении мячом (63 против 37) и в ударах по воротам (6 против 2).

Заработав шесть очков «комбайнеры» расположились на пятой строке в турнирной таблице РПЛ.

Домашние игры «Ростова» отличаются надежной игрой в защите. В 15 матчей, которые «желто-синие» провели на своем поле в прошлом сезоне, было пропущено всего 9 мячей (второй лучший результат лиги).

«Енисей»

«Енисей» в последнем туре набрал первые в своей истории очки в Премьер-лиге в поединке со второй командой России по итогам прошлого сезона — московским ЦСКА.

Гол Михаила Костюкова стал дебютным для красноярцев и вполне мог принести победу «Енисею», но «армейцев» спас арбитр, назначив сомнительный пенальти в ворота «львов».

В первых двух турах «красно-синие» проиграли. В дебютном поединке РПЛ они на своем поле уступили «Зениту» со счетом 0:2, а в следующем игровом дне оказались слабее «Ахмата» (0:1) в гостях.

Календарь и таблица РПЛ

Набрав только один балл после трех матчей, дружина Дмитрия Аленичева замыкает турнирную таблицу российского первенства.

Прогноз

«Ростов» смотрится предпочтительней своего соперника, даже несмотря на осечку в прошлом туре. «Енисею» еще нужно лучше приспособится к высшей лиге, хотя в игре с обновленным ЦСКА красноярцы смотрелись прилично.

Мы прогнозируем, что хозяева реабилитируются за проигрыш в прошлом туре и возьмут три очка. 0