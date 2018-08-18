ЦСКА — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч РПЛ 18 августа

В четвертом туре Российской Премьер-лиги московский ЦСКА будет принимать тульский «Арсенал». Встреча пройдет 18 августа на «Арене ЦСКА». Начало матча — в 16:30. Прогноз на ЦСКА — «Арсенал».

ЦСКА

Для ЦСКА старт нового сезона получился неоднозначным. С одной стороны «армейцы» взяли Суперкубок России, с другой — набрали лишь два очка в трех стартовых турах чемпионата.

В матче за Суперкубок ЦСКА, напомним, одолел чемпиона страны «Локомотив». Подопечные Виктора Гончаренко одержали победу в дополнительное время благодаря голу Хетага Хосонова — 1:0.

В стартовых турах Российской Премьер-лиги «армейцы» не только ни разу не выиграли, но и забили лишь один гол в трех матчах.

Сперва ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» — 0:0. Во втором туре «армейцы» уже на своем поле минимально уступили «Ростову» (0:1) и лишь в третьем сумели открыть счет своим голам в новом чемпионате, при этом однако не сумев обыграть дебютанта элитного дивизиона. Выездной матч против «Енисея» завершился для ЦСКА вничью — 1:1. Москвичи проигрывали, но отыгрались на 79-й минуте благодаря голу Абеля Эрнандеса с пенальти.

В итоге после трех туров вице-чемпион страны располагается в турнирной таблице на тринадцатом месте.

«Арсенал»

Тульский «Арсенал» начал новый чемпионат лучше, чем ЦСКА. Подопечные Олега Кононова в трех турах записали себе в актив 4 очка и идут на достаточно высоком седьмом месте — именно на этой строчке туляки завершили прошлый сезон.

На старте РПЛ «оружейники» записали по «единичке» в графы «победы», «ничьи» и «поражения». При этом «Арсенал», как и ЦСКА, не забивал вплоть до третьего тура.

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В первом матче сезона тульский клуб на своем поле разошелся миром с московским «Динамо» (0:0), затем минимально на выезде уступил «Зениту» (0:1), после чего дома, уступая после первого тайма, в итоге разобрался с «Ахматом» — 3:1. Волевую победу команде над грозненцами принесли точные удары Луки Джорджевича, Зелимхана Бакаева и Даниила Лесового.

Прогноз

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом матча. На победу «армейцев» дается коэффициент 1,66, тогда как на ничью — 3,60, а на успех «оружейников» — 6,00.

В прошлом сезоне «Арсеналу» удалось обыграть ЦСКА на своем поле — 1:0. Правда, в матче второго круга «армейцы» взяли сверхубедительный реванш — 6:0. В целом же команды встречались шесть раз, и ЦСКА удалось одержать пять побед.

ЦСКА пора собираться и подниматься из нижней части турнирной таблицы. Гончаренко должен сделать правильные выводы из предыдущих неудач и не допустить потери очков на своем поле против не самого грозного оппонента.

Предлагаем сделать ставку на победу ЦСКА с коэффициентом 1,68. 0