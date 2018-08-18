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    «Ахмат» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч РПЛ 18 августа

    РПЛ Футбол России Рубин Ахмат
    Прогноз на «Ахмат» — «Рубин»
    Сердар Азмун
    В четвертом туре чемпионата России «Ахмат» будет принимать «Рубин». Встреча пройдет на «Ахмат-Арене» 18 августа. Начало матча — в 21:30. Прогноз на «Ахмат» — «Рубин».
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    «Ахмат»

    «Ахмат» стартовал в новом чемпионате с одной победы и двух поражений. Оба раза грозненцы уступили на выезде. После трех туров подопечные Игоря Ледяхова занимают в турнирной таблице десятое место.

    В стартовом матче нового сезона грозненцы на выезде уступили «Ростову» — 0:1. Во втором туре с тем же счетом «Ахмат» на своем поле обыграл новичка элитного дивизиона «Енисей». Три очка команде принес точный удар Олега Иванова на 60-й минуте матча. Делее последовало второе поражение — 1:3 от «Арсенала». Тот же Иванов вывел «Ахмат» вперед в первом тайме, однако после перерыва грозненцы не сумели удержать свое преимущество.

    Против «Рубина» «Ахмат» сыграет на своем поле. В прошлом сезоне грозненцы не могли похвастаться стабильной игрой на домашней арене. В рамках чемпионата России команда одержала шесть побед, пять раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

    «Рубин»

    «Рубин» начал новый сезон, успев за три тура выиграть, проиграть и сыграть вничью. Набрав 4 очка, подопечные Курбана Бердыева идут на восьмом месте.

    В первом туре «Рубин» на своем поле благодаря дублю Сердара Азмуна обыграл «Краснодар» — 2:1. Далее казанцы ушли от поражения в матче против «Динамо» — 1:1 (сравнял счет во втором тайме у «Рубина» Дмитрий Полоз). В третьем туре «Рубин» принимал лидера чемпионата «Зенит» и не сумел отобрать у питерцев очки, пропустив на 78-й минуте — 0:1.

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    В прошлом сезоне «Рубин» почти поровну разделил свои результаты в выездных матчах Премьер-лиги. Казанцы одержали четыре победы, шесть раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

    Прогноз

    Букмекеры отдают незначительное преимущество в этом матче «Ахмату». На победу хозяев поля дается коэффициент 2,89, на ничью — 2,98, на победу казанцев — также 2,97.

    В прошлом сезоне «Ахмат» и «Рубин» обменялись домашними победами. Матч первого круга в Грозном завершился победой хозяев со счетом 1:0, а в Казани выиграл «Рубин» — 3:2.

    Предлагаем сделать в этом матче ставку на голы, а именно на тотал больше двух забитых мячей с коэффициентом 2.07. 0

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    Прогноз на «Ахмат» — «Рубин». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07. В четвертом туре чемпионата России «Ахмат» будет принимать «Рубин». Встреча пройдет на «Ахмат-Арене» 18 августа. Начало матча — в 21:30.
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