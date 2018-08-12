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    «Оренбург» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 12 августа

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    Прогноз на «Оренбург» — «Локомотив»
    Федор Смолов
    В воскресенье, 12 августа, «Оренбург» на своем поле примет «Локомотив» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Газовик», начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Оренбург» — «Локомотив».
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    «Оренбург»

    В текущем сезоне российской Премьер-лиги «Оренбург» стартовал с поражения от московского «Спартака» (0:1), притом единственный гол он пропустил уже в дебюте встречи от Самюэля Жиго.

    А вот во втором туре подопечным Владимира Федотова удалось исправиться и разгромить «Крылья Советов» (3:0). Все свои голы они забили в первом тайме, а их вратарь еще и успел отразить пенальти.

    В предсезонных товарищеских матчах «Оренбург» смотрелся неплохо, а проиграл только «Краснодару» (1:2) и «Гуанчжоу Эвергранд» (2:3).

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    Серьезных кадровых проблем у «Оренбурга» на данный момент нет.

    «Локомотив»

    Московский «Локомотив» открыл сезон матчем за Суперкубок с ЦСКА. Основное время встречи прошло без голов, а в овертайме «армейцы» забили победный мяч и завоевали трофей.

    В первом туре чемпионата России «железнодорожники» разошлись миром с «Уфой» (0:0). Более того, им серьезно повезло, ведь в компенсированное время Сильвестр Игбун не реализовал пенальти.

    После этого «красно-зеленые» сыграли вничью с московским «Спартаком» (0:0). И вновь себя блестяще проявил Гильерме, отразивший несколько опасных ударов.

    За «Локо» уже успел дебютировать Гжегож Крыховяк, а вот Бенедикт Хеведес и Федор Смолов только готовятся к этому.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Локомотива» — 2,10, победа «Оренбурга» — 4,60, ничья — 3,00.

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    • Честно говоря, «красно-зеленые» неудачно начали сезон, ведь два набранных очка в двух стартовых турах — плохой результат для любого действующего чемпиона.

    Однако есть и позитивные моменты. Например, игра в защите. «Железнодорожники» крайне надежны в обороне, а приезд Хеведеса только усилит ее.

    Что касается «Оренбурга», то нужно подчеркнуть, что в игре с «Крыльями» ему сопутствовала удача, ведь первым номером действовала самарская команда, которой просто не хватило мастерства на завершающей стадии.

    Учитывая тот факт, что «Локо» еще не забивал в официальных матчах нынешнего сезона, коэффициент не его успел довольно завышен, поэтому мы бы попробовали им воспользоваться, тем более что в команде появился Смолов. К слову, за его гол букмекеры предлагают коэффициент 2,70.

    Другой вариант — «гости не проиграют и тотал меньше 2,5» за 1,79. Всем известно, что «Локомотив» может довольствоваться и одним забитым мячом, поэтому лучше надежнее сыграет в защите, чем пойдет большими силами в атаку. 0

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