«Ред Булл Зальцбург» — «Шкендия». Прогноз и ставки на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 8 августа

В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов австрийский «Зальцбург» 8 августа будет принимать макендонскую «Шкендию». Встреча пройдет на «Ред Булл Арене» в Зальцбурге. Начало матча — в 20.00 мск. Прогноз на «Ред Булл Зальцбург» — «Шкендия».

«Зальцбург»

«Зальцбург» в летнее межсезонье выдал победную серию из семи матчей кряду. Команда успешно провела контрольные встречи и не менее успешно стартовала в чемпионате Австрии.

В рамках подготовки к сезону австрийский клуб переиграл «Уфу» (3:0), «Яблонец» (5:0), «Утрехт» (1:0), «Ренн» (3:0) и «Ризеспор» (5:2).

Новый сезон команда начала домашним матчем против клуба ЛАСК и одержала победу со счетом 3:1. Дубль у «Зальцбурга» оформил Моанес Дабур, еще один мяч провел Александр Шлагер. Во втором туре чемпион Австрии на выезде справился с «Маттерсбургом» — 2:0, дважды забив на последних минутах матча. Сперва отличился Андре Рамальо, а затем тот же Дабур.

В квалификации Лиги чемпионов «Зальцбург» стартует с третьего раунда.

«Шкендия»

Чемпион Македонии стартовал в квалификации Лиги чемпионов раньше «Зальцбурга», а перед началом сезона успел провести несколько контрольных матчей. Сперва команда сыграла вничью с «Домжале» (1:1), затем победила «Осиек» (3:1) и «Ворсклу» (3:1).

Чемпионат Македонии еще не стартовал, но «Шкендия» прошла уже два раунда квалификации Лиги чемпионов.

Все прогнозы на футбол

Сперва македонцы выдали веселую дуэль с валлийским клубом «Нью-Сейнтс». Одержав победу со счетом 5:0 на своем поле, «Шкендия» проиграла 0:4 в гостях. Далее макендонцы прошли молдавский «Шериф». В двух матчах был забит лишь один гол — минимальная победа на своем поле вывела «Шкендию» в следующий этап, где команда и встретится с «Зальцбургом».

Прогноз

«Зальцбург» сейчас на ходу и не должен испытывать проблем с выходом в раунд плей-офф квалификации ЛЧ.

Не сомневаются в успехе австрийцев и букмекеры. На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1,1, тогда как на ничью — 8,5, а на победу гостей — 23,00.

Предлагаем в этом матче поставить на победу «Зальцбурга» с форой (-2) за 1,55. 0