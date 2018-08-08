«Ред Булл Зальцбург» — «Шкендия». Прогноз и ставки на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 8 августа

«Зальцбург»
«Зальцбург» в летнее межсезонье выдал победную серию из семи матчей кряду. Команда успешно провела контрольные встречи и не менее успешно стартовала в чемпионате Австрии.
В рамках подготовки к сезону австрийский клуб переиграл «Уфу» (3:0), «Яблонец» (5:0), «Утрехт» (1:0), «Ренн» (3:0) и «Ризеспор» (5:2).
Новый сезон команда начала домашним матчем против клуба ЛАСК и одержала победу со счетом 3:1. Дубль у «Зальцбурга» оформил Моанес Дабур, еще один мяч провел Александр Шлагер. Во втором туре чемпион Австрии на выезде справился с «Маттерсбургом» — 2:0, дважды забив на последних минутах матча. Сперва отличился Андре Рамальо, а затем тот же Дабур.
В квалификации Лиги чемпионов «Зальцбург» стартует с третьего раунда.
«Шкендия»
Чемпион Македонии стартовал в квалификации Лиги чемпионов раньше «Зальцбурга», а перед началом сезона успел провести несколько контрольных матчей. Сперва команда сыграла вничью с «Домжале» (1:1), затем победила «Осиек» (3:1) и «Ворсклу» (3:1).
Чемпионат Македонии еще не стартовал, но «Шкендия» прошла уже два раунда квалификации Лиги чемпионов.
Сперва македонцы выдали веселую дуэль с валлийским клубом «Нью-Сейнтс». Одержав победу со счетом 5:0 на своем поле, «Шкендия» проиграла 0:4 в гостях. Далее макендонцы прошли молдавский «Шериф». В двух матчах был забит лишь один гол — минимальная победа на своем поле вывела «Шкендию» в следующий этап, где команда и встретится с «Зальцбургом».
Прогноз
«Зальцбург» сейчас на ходу и не должен испытывать проблем с выходом в раунд плей-офф квалификации ЛЧ.
Не сомневаются в успехе австрийцев и букмекеры. На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1,1, тогда как на ничью — 8,5, а на победу гостей — 23,00.
Предлагаем в этом матче поставить на победу «Зальцбурга» с форой (-2) за 1,55. 0