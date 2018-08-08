«Селтик» — АЕК. Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 8 августа

В среду, 8 августа, шотландский «Селтик» на своем поле примет греческий АЕК в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет в Глазго на стадионе «Селтик Парк», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Селтик» — АЕК.

«Селтик»

«Кельты» выиграли седьмой чемпионский титул подряд и 49 в истории, и сократили отставание от «Рейнджерса» до пяти чемпионских трофеев.

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Стартовали «зелёно-белые» в этом сезоне Лиги чемпионов с двух побед по 3:0, добытых в первом раунде квалификации над чемпионом Армении «Алашкертом».

На втором этапе отбора им противостоял победитель норвежского первенства — «Русенборг». На своем поле шотландцы взяли верх со счетом 3:1, а в ответном поединке сыграли вничью (0:0).

В недавно стартовавшем новом сезоне шотландского чемпионата, подопечные Брендана Роджерса в первом туре нанесли поражение «Ливингстону» — 3:1.

Из-за травмы предстоящий поединок пропустят полузащитник Нир Биттон и нападающий Мусса Дембеле. Также не сыграет дисквалифицированный защитник Кристоффер Айер.

В прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов «Селтик» преодолел три раунда квалификации и пробился на групповой этап, где занял третье место в своем квартете и продолжил выступление в ЛЕ, в которой на стадии 1/16 финала уступил «Зениту» (1:0 и 0:3).

АЕК

«Двуглавые орлы» стали чемпионами Греции по итогам прошлого сезон. Это стал для них 12 титул, но последний раз они выигрывали до этого греческое первенство аж в 1994 году.

«Жёлто-чёрные» опередили второй ПАОК на шесть баллов, проиграв за сезон на внутренней арене всего лишь два раза.

Дружина Мариноса Узунидиса будет играть только первый официальный матч в новом сезоне. До этого афинский клуб проводил контрольные поединки, в которых одержал одну победу, две игры свел вничью и одну проиграл.

АЕК в последнем спарринге одолел турецкий «Галатасарай» — 3:2, сыграл вничью по 0:0 с кипрскими одноклубниками и греческим «Атромитосом», а также уступил польскому клубу «Медзь» Легница — 0:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В прошлом сезоне греки на третьем этапе квалификации ЛЧ проиграли в двух матчах московскому ЦСКА (0:2 и 0:1), но переместившись в ЛЕ смогли дойти до 1/16 финала, где уступили дорого киевскому «Динамо» (1:1 и 0:0).

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Селтика» — 1,80, победа АЕКа — 5,20, ничья — 3,35.

«Кельты» на своем поле играют очень мощно, и противника, который только входит в сезон, должны побеждать. Мы прогнозируем победу шотландского клуба, который провел уже ряд официальных матчей в новом сезоне, а их оппонент будет играть только в первом и не может похвастаться хорошим игровым тонусом. 0