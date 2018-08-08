ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюПредсезонные итоги. Наступила решающая неделя для Моуринью Юрген Клопп и Джердан ШакириОбновленный «Ливерпуль». Три аспекта успешного сезона Лука МодричТрансферный дайджест. 31 июля — 6 августа
  • 17:11
    • «Челси» оштрафует Куртуа за пропуск второй тренировки кряду
  • 16:44
    • Колесниченко принесла России 18-е золото чемпионата Европы
  • 16:18
    • Эрнани не планирует уходить из «Зенита»
  • 16:00
    • Усманов подтвердил факт продажи акций «Арсенала»
  • 13:34
    • Погба недоволен критикой со стороны Моуринью
  • 13:21
    • «Локомотив» проявляет интерес к форварду «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
  • 13:07
    • Гурбанбердиева и Мальцев выиграли золото ЧЕ в произвольной программе в миксте
    Все новости спорта

    «Селтик» подтвердит статус домашней команды

    «Селтик» — АЕК. Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 8 августа

    Лига чемпионов Селтик АЕК Афины
    Прогноз на «Селтик» — АЕК
    Игроки «Селтика»
    В среду, 8 августа, шотландский «Селтик» на своем поле примет греческий АЕК в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет в Глазго на стадионе «Селтик Парк», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Селтик» — АЕК.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Селтик»

    «Кельты» выиграли седьмой чемпионский титул подряд и 49 в истории, и сократили отставание от «Рейнджерса» до пяти чемпионских трофеев.

    Все прогнозы на футбол

    Стартовали «зелёно-белые» в этом сезоне Лиги чемпионов с двух побед по 3:0, добытых в первом раунде квалификации над чемпионом Армении «Алашкертом».

    На втором этапе отбора им противостоял победитель норвежского первенства — «Русенборг». На своем поле шотландцы взяли верх со счетом 3:1, а в ответном поединке сыграли вничью (0:0).

    В недавно стартовавшем новом сезоне шотландского чемпионата, подопечные Брендана Роджерса в первом туре нанесли поражение «Ливингстону» — 3:1.

    Из-за травмы предстоящий поединок пропустят полузащитник Нир Биттон и нападающий Мусса Дембеле. Также не сыграет дисквалифицированный защитник Кристоффер Айер.

    В прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов «Селтик» преодолел три раунда квалификации и пробился на групповой этап, где занял третье место в своем квартете и продолжил выступление в ЛЕ, в которой на стадии 1/16 финала уступил «Зениту» (1:0 и 0:3).

    АЕК

    «Двуглавые орлы» стали чемпионами Греции по итогам прошлого сезон. Это стал для них 12 титул, но последний раз они выигрывали до этого греческое первенство аж в 1994 году.

    «Жёлто-чёрные» опередили второй ПАОК на шесть баллов, проиграв за сезон на внутренней арене всего лишь два раза.

    Дружина Мариноса Узунидиса будет играть только первый официальный матч в новом сезоне. До этого афинский клуб проводил контрольные поединки, в которых одержал одну победу, две игры свел вничью и одну проиграл.

    АЕК в последнем спарринге одолел турецкий «Галатасарай» — 3:2, сыграл вничью по 0:0 с кипрскими одноклубниками и греческим «Атромитосом», а также уступил польскому клубу «Медзь» Легница — 0:1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В прошлом сезоне греки на третьем этапе квалификации ЛЧ проиграли в двух матчах московскому ЦСКА (0:2 и 0:1), но переместившись в ЛЕ смогли дойти до 1/16 финала, где уступили дорого киевскому «Динамо» (1:1 и 0:0).

    Прогноз

    В предстоящем поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Селтика» — 1,80, победа АЕКа — 5,20, ничья — 3,35.

    «Кельты» на своем поле играют очень мощно, и противника, который только входит в сезон, должны побеждать. Мы прогнозируем победу шотландского клуба, который провел уже ряд официальных матчей в новом сезоне, а их оппонент будет играть только в первом и не может похвастаться хорошим игровым тонусом. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    3,39
  • Экспресс дня
  • Сегодня в 20:00
    •  1,85
  • Карабах — БАТЭ
  • Сегодня в 20:00
    •  2,35
  • Славия Прага — Динамо Киев
  • Сегодня в 20:30
    •  2,15
  • Стандарт — Аякс
  • Сегодня в 21:00
    •  1,79
  • Бенфика — Фенербахче
  • Сегодня в 22:00
    •  1,77
  • Челси — Лион
  • Сегодня в 22:05
    •  1,95
  • Реал — Рома
  • Завтра в 03:05
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Олег Шатов принимает поздравления
  • «Зениту» повезло. Ошибка Левашова позволила набрать три очка
    • 23:56 04/08/2018     Хабиб Нурмагомедов
  • Ударник против борца. Макгрегор — главый вызов в карьере Хабиба
    • 19:07 04/08/2018     Хосеп Гвардиола
  • Новый «Сити»: новые трюки Гвардиолы, которые вы не заметили
    • Вчера в 16:38
    Прогнозы на футбол. Прогноз на «Селтик» — АЕК. В среду, 8 августа, шотландский «Селтик» на своем поле примет греческий АЕК в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет в Глазго на стадионе «Селтик Парк», начнется в 21:45 по московскому времени.
    Тоже интересно
    «Сити» успешно начинает новый футбольный год Футбол «МанСити» послал зловещий сигнал конкурентамРеакция прессы на Суперкубок Англии Вчера в 17:570
  • 13:01
    • Еременко в ближайшее время приступит к тренировкам в «Спартаке»
  • 12:45
    • Джикия и Самедов не полетели на матч с ПАОКом
  • 12:14
    • Защитник «Бордо» отказал «Краснодару»
    Роман Еременко Футбол Еременко в «Спартаке». Хорошо или плохо?В ближайшее время может быть оформлен один из самых неоднозначных трансферов лета в РПЛ Вчера в 20:450
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Аякс» и киевское «Динамо» не подведут
  • 3,39
    •
  • 18:52
    • Загребское «Динамо» обыграло «Астану»
  • 18:40
    • «Реал» готов пожаловаться на «Интер» в УЕФА
  • 18:23
    • Агент Модеста назвал вариант с «Локомотивом» интересным
    «Локомотив» — «Спартак» Футбол РПЛ. Ничья в московском дерби, ЦСКА уступил «Ростову», «Уфа» разгромила «Анжи»Обзор матчей второго тура чемпионата России по футболу Вчера в 19:340
  • 12:02
    • Ковалев передумал завершать карьеру
  • 11:13
    • Малкин вошел в топ-3 центрфорвардов в НХЛ
  • 08:44
    • «МЮ» согласовал переход защитника «Тоттенхэма»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие