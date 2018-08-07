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    «Карабах» и БАТЭ голы оставят на потом

    «Карабах» — БАТЭ. Прогноз и ставки на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 7 августа

    Лига чемпионов БАТЭ
    Прогноз на «Карабах» — БАТЭ
    Гурбан Гурбанов
    Во вторник, 7 августа, в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов азербайджанский «Карабах» на своем поле примет БАТЭ из Белоруссии. Начало матча — в 20:00 по мск. Прогноз на «Карабах» — БАТЭ.
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    «Карабах»

    «Скакуны» в этом розыгрыше Лиги чемпионов успели убрать со своего пути уже двоих соперников. На первом этапе квалификации им противостоял чемпион Словении «Олимпия».

    На выезде азербайджанцы одержали минимальную победу (1:0), а на своем поле зрители не увидели забитых мячей — 0:0.

    Во втором раунде отбора «Карабах» встречался с албанским клубом «Кукеси». В первом поединке, который прошел на поле албанцев, забитых голов не была. На своем поле подопечные Гурбана Гурбанова разгромили противника со счетом 3:0 и вышли в третий раунд квалификации ЛЧ.

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    «Карабах» не пропускает уже в пяти официальных поединках кряду. И всего за девять последних матчей азербайджанцы пропустили всего лишь три мяча.

    БАТЭ

    Белорусы на предыдущей стадии отбора прошли финский клуб ХИК. В первом поединке, который прошел в Борисове, завершился со счетом 0:0.

    В ответной игре БАТЭ отличился до 25 минуты матча два раза. Финны в первом тайме сократили отставание, но развить свой успех больше не смогли. В итоге виктория белоруской команды со счетом 2:1.

    В чемпионате Белоруссии «сине-желтые» расположились в верху турнирной таблицы, имея в своем активе 44 очка после 17 поединков и опережают ближайшего преследователя на семь пунктов.

    На данный моменту у подопечных Алексея Баги 10-матчевая беспроигрышная серия, в которой борисовчане восемь встреч выиграли и две свели вничью.

    Прогноз

    В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам, оценивая их победу коэффициентом в 2,10.

    За победу БАТЭ предлагают — 4,00, ничья — 3,00.

    По всей видимости, оппоненты не будут форсировать события в первой игре и в этой встрече нас будет ждать вязкий футбол с минимумом опасных моментов.

    Прогнозируем, что этот матч принесет небольшое количество забитых мячей. 0

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