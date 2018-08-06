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    «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч МЛС 6 августа

    MLS
    Прогноз на «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Лос-Анджелес»
    Футболисты «Нью-Йорк Ред Буллз»
    В понедельник, 6 августа, в очередном туре МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз» на своем поле примет «Лос-Анджелес». Поединок начнется в 01:00 по мск. Прогноз на «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Лос-Анджелес».
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    «Нью-Йорк Ред Буллз»

    «Красные быки» после 21 поединка регулярного первенства МЛС расположились на третьей строке в Восточной конференции, имея в своем активе 41 балл и уступая первому месту шесть очков.

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    За последний месяц команда Криса Армаса провела шесть матчей, из которых четыре выиграла и в двух играх уступила.

    На своем поле одолела «Канзас Сити» (3:2) и «Нью Ингланд» (2:0), а также оказались слабей «Коламбус Крю» (2:3). На выезде переиграла «Торонто» и «ДС Юнайтед» — по 1:0. И с таким же результатом проиграла «Нью-Йорк Сити».

    Домашние поединки этого сезона принесли «красно-белым» восемь викторий, одну ничью и два поражения, разница мячей — 27:9.

    «Лос-Анджелес»

    «Черно-золотистые» идут на втором месте в Восточной конференции, набрав в 21 матче 36 очков и уступая первому «Далласу» шесть пунктов.

    Июль выдался не очень удачным для «Лос-Анджелеса» в чемпионате. Дружина Боба Брэдли одержала только две победы в шести играх. Одолела на своем поле «Филадельфию» и «Орландо Сити» — по 4:1.

    Также добыла три ничейных результата с «Хьюстон Динамо» (2:2), «Портлендом» (0:0) и «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:2). Еще была разгромлена «Миннесотой» со счетом 1:5.

    В гостях в этом сезоне «Лос-Анджелес» добыл пять викторий, одну ничью и пять раз проиграл, разница забитых и пропущенных — 25:27.

    Прогноз

    Фаворитом в этом поединке букмекеры считаю хозяев поединка: победа «Нью-Йорк Ред Буллз» — 1,60, победа «Лос-Анджелес» — 4,80, ничья — 4,70.

    Оппоненты демонстрирую результативный футбол. Поединки с их участием приносят большое количество забитых мячей. Думаем, и эта игра порадует зрителей голами.

    Рискнем поставить на то, что они смогут обменяться результативными выстрелами уже в первой половине матча. 0

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