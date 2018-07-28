«Спартак» — «Оренбург». Прогноз и ставки на матч РФПЛ 28 июля

В субботу, 28 июля, в стартовом матче нового сезона РФПЛ московский «Спартак» будет на своем поле принимать «Оренбург». Начало поединка — в 19:00 мск. Прогноз на «Спартак» — «Оренбург».

«Спартак»

В прошлом сезоне «красно-белым» не удалось защитить титул, а бронзовые медали попахивали провалом, ведь болельщики явно ждали большего. К сожалению для последних, сил москвичей не всегда хватало, чтобы идти без промахов и в национальном первенстве, и в еврокубках.

Особенно стоит отметить скомканный старт прошлого сезона из-за травм ряда важных игроков. Массимо Каррера однозначно постарается избежать повторения стартового спада команды, ведь он может оказаться решающим в развязке турнирной борьбы.

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В межсезонье не обошлось без потерь, но их нельзя назвать катастрофическими. В Турцию уехал Сердар Таски, истек срок аренду Марио Пашалича и Николы Максимовича. Усилением стали защитник «Гента» Самюэль Жиго и динамовский хавбек Александр Ташаев.

В рамках предсезонной подготовки спартаковцы провели ряд товарищеских игр, одержав девять побед при одном поражении и одной ничьи. Уже восьмого августа москвичи стартуют в квалификации Лиги чемпионов, поэтому Каррера наверняка форсировал подготовку.

«Оренбург»

Команда под руководством Владимира Федотова выиграла прошлый сезон ФНЛ, добыв прямую путевку в элитный дивизион всего за год после вылета из РФПЛ. Чемпионы обошли «Крылья Советов» всего на два очка, но по игре ощутимо превосходили всех участников турнира.

В межсезонье подопечные Федотова провели множество товарищеских матчей, в одном из которых дали бой китайскому гранду «Гуанчжозу Эвергранд» — 2:3.

Из кадровых потерь стоит отметить уход словацкого форварда Михала Дюриша в «Анортосис», но там он и выступал на правах аренды. Главны трансфером можно назвать переход лучшего бомбардира ФНЛ Артема Кулишева, записавшего на свой счет 17 голов. Теперь его ждет настоящая проверка «этажом выше». В целом костяк коллектива не изменился, а говорить о какой-то масштабной трансферной кампании не приходится.

Прогноз

Команды встречались в Премьер-Лиге в позапрошлом сезоне. Тогда оба матча выиграл «Спартак» с общим счетом 6:3.

Да, «Спартак» считается фаворитом, но «Оренбург» очень хорош в обороне — всего 13 пропущенных голов в 19 поединках на выезде в прошлом сезоне. Ожидаем, что и предстоящая игра получится низовой. Предлагаем поставить на тотал матча меньше 2,5 гола за 1,82. 0