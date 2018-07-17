«Авангард» Курск — «Шинник». Прогноз и ставки на матч первого тура первенства ФНЛ 17 июля

В рамках первого тура ФНЛ сезона 2018/19 курский «Авангард» на своей арене примет ярославский «Шинник». Поединок, который пройдет 17 июля в Курске, начнется в 18:30 по мск. Прогноз на «Авангард» Курск — «Шинник».

«Авангард» Курск

«Сине-белые» в прошлом сезоне смогли занять 11 место среди 20 команд ФНЛ, набрав в 38 поединках 45 очков (10 побед, 15 ничьих и 13 поражений).

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Последние пять официальных матчей куряне не могут одержать победу. Сыграв два раза вничью и столько же игр проиграв в первенстве ПФЛ, а также уступив в финале Кубка России «Тосно» со счетом 1:2.

Команда Игоря Беляева успела провести три контрольных поединка в межсезонье. Сначала «Авангард» уступил воронежскому «Факелу» со счетом 0:1.

Затем клуб из Курска оказался слабее московского «Спартака» — 0:2. А в крайнем спарринге куряне смогли взять реванш у воронежской команды (2:0).

«Шинник»

Ярославская команда финишировала на седьмой строке, завоевав в 38 встречах 53 очка (14 побед, 11 ничьих и 13 поражений).

«Черно-синие» в официальных играх не могут победить в последних трех из них. Сыграли вничью с «Балтикой» (0:0) и «Енисеем» (2:2), а в заключительном матче ФНЛ-2017/18 уступили «Зениту-2» — 0:1.

Дружина Александра Побегалова в межсезонье успела провести семь контрольных поединков. Четыре из них она завершила ничейным результатом и три матча выиграла.

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Последний раз оппоненты встречались между собой в 1/2 финала Кубка России (18 апреля 2018 года). И тогда победу праздновали куряне — 1:0. А до этой игры «Шинник» брал верх над «Авангардом» в пяти встречах кряду в рамках ФНЛ.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Авангарду», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,65.

За успех «Шинника» предлагают 2,85, а ничью оценивают с коэффициентом 3,05.

Ярославская команда очень неудобный соперник для курян, чему свидетельствует только одна победа и одна ничья «Авангарда» в семи матчах.

К тому же, «Шинник» будет стараться взять реванш за поражение в полуфинале Кубка России, и как мы считаем, не проиграет в предстоящей встрече. 0