«Реал Солт-Лейк» — «Канзас Сити». Прогноз и ставки на матч МЛС 5 июля

5 июля в очередного тура МЛС «Реал Солт-Лейк» на «Рио Тинто Стэдиум» сыграет с «Канзас Сити». Встреча начнется в 05:00 по Москве. Прогноз на «Реал Солт-Лейк» — «Канзас Сити».

«Реал Солт-Лейк»

«Королевский клуб» отстает от своего предстоящего соперника на девять очков в турнирке Западной конференции. После 17 поединков он заработал 23 балла.

С учетом кубковой игры дружина Майка Петке не может одержать победу уже в четырех встречах кряду, сыграв вничью с «Сан-Хосе» (1:1) и проиграв в трех поединках.

В Кубке ЮС Оупен «Реал Солт-Лейк» как раз уступил дорогу в четвертьфинал «Канзас Сити», проиграв на своем поле со счетом 0:2.

На домашней арене в этом сезоне МЛС «Royals» проиграл только один раз на старте сезона, после чего выдал серию из шести викторий кряду. В крайнем туре «кларет и кобальт» сыграл вничью и тем самым прервал выигрышную серию, но продлил беспроигрышную.

В лазарете команды находится защитник Тони Белтран.

«Канзас Сити»

«Волшебники» лидирую в Западной конференции, набрав в 17 матчах 32 пункта. Такое же количество баллов имеет и «Даллас», но по дополнительным показателям уступает «Канзас Сити».

Уступив в прошлом туре «Монреалю» в гостях со счетом 0:2, подопечные Питера Вермеса прервали 8-матчевую серию без поражений во всех турнирах.

Выездные матчи первенства МЛС принесли «Спортингу» только три победы, столько же ничьих и два поражение. В последних трех встречах в гостях «Канзас Сити» не может одержать викторию.

Полузащитник Фелипе Гутьеррес не поможет своему клубу в предстоящем поединке.

В прошлом сезоне МЛС «Реал Солт-Лейк» на своем поле один матч выиграл (2:1) и один сыграл вничью (1:1) против «Канзас Сити». Последний раз в первенстве МЛС «Royals» проиграл «волшебникам» на своей арене в 2013 году.

Прогноз

Небольшое предпочтение в предстоящем поединке букмекеры отдают хозяевам поля, оценивая их победу коэффициентом в 2,60.

На успех «Канзас Сити» предлагают 2,90, а ничья — 3,45.

На своем поле «королевский клуб» выступает очень сильно, набрав 19 баллов из 23 общих. «Волшебники» на выезде не столь убедительны как дома (всего лишь 12 очков из 32 заработали на выезде).

Но «Канзас Сити» в случае поражения может опуститься на третью строку в своей конференции. И как мы считаем, клуб из штата Канзаса не проиграет в этом матче. 0