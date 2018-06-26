Австралия – Перу. Прогноз и ставки на результат матча чемпионата мира по футболу 26 июня

Во вторник, 26 июня, сборная Австралии сыграет с национальной командой Перу в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча группы С, которая пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», начнется в 17:00 по мск. Прогноз на Австралия – Перу.

Австралия

«Соккеруз» в отборе к чемпионату мира провели 22 поединка. Сначала австралийцы преодолели три раунда квалификации азиатской зоны, а затем вышли победителями в межконтинентальном плей-офф.

Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

Стартовала сборная Австралии на ЧМ-2018 с поражения от команды Франции со счетом 1:2, удерживая ничью до 80 минуты.

Во втором матче подопечные Берта Ван Марвейка смогли завоевать один балл в игре со сборной Дании — 1:1. Оба гола с пенальти на турнире провел хавбек «Астон Виллы» Миле Единак.

И теперь перед заключительным туром они с одним баллом занимают третье место в своем квартете и отстают от вторых датчан на три очка.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Для выхода в 1/8 финала автралийцам обязательно нужно брать три пункта в предстоящей игре и надеяться на поражение сборной Дании в игре с французами.

Не поможет своей команде в предстоящем поединке нападающий Эндрю Наббут.

Перу

«Инки», как и их предстоящий соперник, попали в финальную часть ЧМ после победы в межконтинентальных матчах плей-офф, переиграв Новую Зеландию (0:0 и 2:0).

В отличии от своего оппонента перуанцы потеряли шансы на выход из группы. В двух поединках ЧМ-2018 южноамериканская команда не смогла набрать ни одного очка, проиграв обе встречи.

На старте турнира сборная Перу уступила Дании со счетом 0:1, при этом полузащитник перуанцев Кристиан Куэва в конце первого тайма не реализовал пенальти.

А во втором игровом дне дружина Рикардо Гареки потерпела поражение с таким же результатом и от сборной Франции.

Участие нападающего московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана в предстоящем матче остается под вопросом.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Перу, оценивая победу номинальных гостей с коэффициентом 2,50.

За успех Австралии предлагают 3,00, а ничью оценивают с коэффициентом 3,30.

Австралийцам для выхода в плей-офф помимо своей победы, нужно еще ждать подходящий результат и с параллельного матча. Сборная Австралии попытается воспользоваться своим шансом и, как мы считаем, как минимум не проиграет в этом поединке.