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    Мизерная надежда австралийцев

    Австралия – Перу. Прогноз и ставки на результат матча чемпионата мира по футболу 26 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Австралии Сборная Перу
    Прогноз на Австралия – Перу
    Миле Единак
    Во вторник, 26 июня, сборная Австралии сыграет с национальной командой Перу в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча группы С, которая пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», начнется в 17:00 по мск. Прогноз на Австралия – Перу.
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    Австралия

    «Соккеруз» в отборе к чемпионату мира провели 22 поединка. Сначала австралийцы преодолели три раунда квалификации азиатской зоны, а затем вышли победителями в межконтинентальном плей-офф.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    Стартовала сборная Австралии на ЧМ-2018 с поражения от команды Франции со счетом 1:2, удерживая ничью до 80 минуты.

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  • 10/06/2018

    • Во втором матче подопечные Берта Ван Марвейка смогли завоевать один балл в игре со сборной Дании — 1:1. Оба гола с пенальти на турнире провел хавбек «Астон Виллы» Миле Единак.

    И теперь перед заключительным туром они с одним баллом занимают третье место в своем квартете и отстают от вторых датчан на три очка.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Для выхода в 1/8 финала автралийцам обязательно нужно брать три пункта в предстоящей игре и надеяться на поражение сборной Дании в игре с французами.

    Не поможет своей команде в предстоящем поединке нападающий Эндрю Наббут.

    Перу

    «Инки», как и их предстоящий соперник, попали в финальную часть ЧМ после победы в межконтинентальных матчах плей-офф, переиграв Новую Зеландию (0:0 и 2:0).

    В отличии от своего оппонента перуанцы потеряли шансы на выход из группы. В двух поединках ЧМ-2018 южноамериканская команда не смогла набрать ни одного очка, проиграв обе встречи.

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  • 09/06/2018

    • На старте турнира сборная Перу уступила Дании со счетом 0:1, при этом полузащитник перуанцев Кристиан Куэва в конце первого тайма не реализовал пенальти.

    А во втором игровом дне дружина Рикардо Гареки потерпела поражение с таким же результатом и от сборной Франции.

    Участие нападающего московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана в предстоящем матче остается под вопросом.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Перу, оценивая победу номинальных гостей с коэффициентом 2,50.

    За успех Австралии предлагают 3,00, а ничью оценивают с коэффициентом 3,30.

    Австралийцам для выхода в плей-офф помимо своей победы, нужно еще ждать подходящий результат и с параллельного матча. Сборная Австралии попытается воспользоваться своим шансом и, как мы считаем, как минимум не проиграет в этом поединке.

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
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  • Сегодня в 21:00
    •  2,41
  • Иран — Португалия
  • Сегодня в 21:00
    •  2,61
  • Дания – Франция
  • Завтра в 17:00
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    Футбол. Прогноз на Австралия – Перу. Во вторник, 26 июня, сборная Австралии сыграет с национальной командой Перу в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча группы С, которая пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», начнется в 17:00 по мск.
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