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    Продлится ли в Красноярске серия поражений «Анжи»?

    «Енисей» — «Анжи». Прогноз и ставки на первый стыковой матч РФПЛ/ФНЛ 17 мая

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    «Анжи» — «Енисей»
    «Анжи» — «Енисей»
    Енисей — Анжи15:00
    В четверг, 17 мая в первом стыковом матче за право сыграть в РФПЛ в сезоне 2018/19 «Енисей» в Красноярске примет махачкалинский «Анжи». Матч начнется в 15:00 мск по Москве. Прогноз на «Енисей» — «Анжи».

    «Енисей»

    Красноярский клуб отстал от второго места, дающего прямую путевку в РФПЛ, всего на одно очко. Одним из ключевых факторов стало поражение в середине апреля в Самаре, где команда Дмитрия Аленичева уступила «Крыльям Советов» (0:1), финишировавшим в итоге на втором месте.

    После этого красноярцы дома одолели «Томь» (3:2), проиграли на выезде «Химкам» (1:2) и дожали на своем поле «Волгарь» (2:1).

    Выездной матч с «Шинником» закончился ничьей 2:2 в Ярославле, причем оба мяча была забиты «Енисеем» на последних минутах. А в последнем матче «Енисей» одержал победу над питерским «Динамо».

    1,91Количество голов в основное время: 2-3 В 38 матчах первенства ФНЛ «Енисей» забил 68 голов и пропустил 32 мяча. При этом зимой команда лишилась лучшего бомбардира — Андрей Козлов забивший 15 мячей в 25 играх перешел в «Оренбург».

    Лучший из оставшихся игроков атаки Александр Кутьин забил 9 мячей, еще 7 голов в 9 матчах успел забить перешедший в команду в феврале черногорец Марко Обрадович.

    Красноярцы второй год подряд играют в стыках. Год назад команда по итогам двух встреч уступила тульскому «Арсеналу» (2:1; 0:1).

    «Анжи»

    Ближайшие события

    Махачкалинцы концовку сезона провалили с треском, проиграв 6 последних матчей. Хотя свою роль в этом сыграл очень непростой календарь.

    Последние очки в РФПЛ «Анжи» набрал еще 1 апреля, на выезде уйдя от поражения в матче с «Краснодаром» (1:1) благодаря голу на последних минутах.

    После этого были лишь поражения. Махачкалинцы дома были разгромлены «Спартаком» (1:4), в Петербурге уступили «Зениту» (0:1) и даже «Уралу» на своем поле проиграли, пропустив единственный мяч на последних минутах.

    1,90Обе забьют — нет и ТМ 2,5 Домашний матч с «Ахматом» завершился поражением со счетом 0:2, а в последнем туре «Анжи» в Москве уступил ЦСКА — 1:2.

    Прямого вылета в ФНЛ махачкалинцы избежали лишь благодаря тому, что превзошли «ТоснО» по личным встречам.

    В 30 турах «Анжи» забил 31 мяч и пропустил 55 голов. Лучший бомбардир команды Хуан Лескано с 5 голами и 1 передачей, еще 4 гола и 5 ассистов у Ивана Маркелова, 6 передач и 3 гола на счету Арсена Хубулова.

    17 мая состоится седьмой матч в противостоянии «Анжи» и «Енисея». В трех встречах «Анжи» одерживал победу, дважды соперники сыграли вничью и одна победа на счету «Енисея». Разница мячей – 10:5 в пользу махачкалинской команды.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Енисей», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,47.

    За успех «Анжи» предлагают 3,21, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,14.

    2,10Больше голов во втором тайме «Енисей» в последних матчах успешнее и увереннее играет дома, к тому же встреча пройдет в крытом манеже, куда более привычном хозяевам. Так что лидирующем в таблице красноярцам вполне по силам обыграть дома аутсайдера РФПЛ. Год назад «Енисей» обыграл дома тульский «Арсенал». Обилия голов ждать не стоит, «Анжи» мало забивает в принципе, а «Енисею» вряд ли удастся забить много сопернику из РФПЛ.

    Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1, 81 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,6, а также европейский гандикап «победа "Анжи" +1 гол» — за 1,55.

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