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    Продолжит ли «Бока Хуниорс» выступление в Кубке Либертадорес?

    «Бока Хуниорс» — «Альянса Лима». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес по футболу 17 мая

    Латинская Америка
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    Футболисты «Бока Хуниорс»
    Футболисты «Бока Хуниорс»
    bocajuniors.com.ar
    В заключительном туре группового этапа Кубка Либертадорес аргентинская «Бока Хуниорс» на своем поле сразится с перуанской «Альянса Лима». Встреча пройдет 17 мая и начнеться в 03:45 по мск. Прогноз на «Бока Хуниорс» — «Альянса Лима».

    «Бока Хуниорс»

    Футболистам Гильермо Барроса Скелотто для выхода в 1/8 финала КЛ необходимо обыгрывать на своем поле перуанцев и надеяться на то, что колумбийский «Хуниор» не сможет выиграть в Бразилии.

    После 5-ти поединков в группе 8 «генуэзцы» заработали 6-ть очков и отстают от колумбийцев на один пункт.

    Стартовали аргентинцы с ничьей в Перу с предстоящим соперником (0:0). Затем одержали единственную победу, переиграв на своем поле «Хуниор» со счетом 1:0.

    Ближайшие события

    Привезли один балл из Бразилии, где поделили очки с «Палмейросом» (1:1), в ответной игре на своей арене проиграли бразильцам — 0:2. А в 5-м туре расписали мировую в Колумбии — 1:1.

    «Бока Хуниорс» выиграла чемпионат Аргентины, который закончился несколько дней тому назад. В 27-ми поединках аргентинского первенства «генуэзцы» набрали 58-мь очков и опередили ближайшего преследователя на 2-а балла.

    «Альянса Лима»

    Команда из столицы Перу с одним пунктом расположилась на последнем месте в своем квартете. «Альянса Лима» потерял шансы продолжить выступление и в КЛ, и в Кубке Судамерикана.

    Все прогнозы на футбол

    Единственное очко подопечные Пабло Бенгоэчеа завоевали в первом туре, сыграв с предстоящим соперником на своем поле вничью (0:0).

    1,45победа «Бока Хуниорс» с форой (-1,5)

    В других матчах перуанцы неизменно уходили с поля побежденными, по два раза уступив «Палмейросу» (1:3 и 0:2) и «Хуниору» (0:2 и 0:1).

    В чемпионате Перу «Альянса Лима» в своей группе заняла только 5-е место и не смогла пробиться в финальную стадию. В 14-ти поединках «Los Potrillos» заработал 19-ть баллов, отстав от первого места на 14-ть пунктов.

    Прогноз

    В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом хозяев, оценивая их победу в 1,10. На победу гостей предлагают — 23,00, на ничью — 10,5.

    3,50«Бока Хуниорс» победит и ТМ 3.5: да

    Аргентинцам обязательно нужно брать 3-и очка в этой игре и ждать подходящего результата из Бразилии, чтобы продолжить выступать в Кубке Либертадорес.

    Поэтому, в этом матче можно смело ставить на победу «Бока Хуниорс» с форой (-1,5) за 1,45 или «Бока Хуниорс» победит и ТМ 3.5: да за 3,50, т.к. оппоненты не особо блещут результативностью.

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