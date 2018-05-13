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    «Тоттенхэм» не пустит «Ливерпуль» на третье место

    «Тоттенхэм» — «Лестер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 13 мая

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    Харри Кейн по-прежнему в хорошей форме
    Харри Кейн по-прежнему в хорошей форме
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    В воскресенье, 13 мая, «Тоттенхэм» на своем поле примет «Лестер» в рамках 38-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Уэмбли», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Лестер».

    «Тоттенхэм»

    За тур до завершения чемпионата Англии «Тоттенхэм» обеспечил себе место в Лиге чемпионов следующего сезона, переиграв «Ньюкасл» (1:0). Таким образом, подопечные Маурисио Почеттино в третий раз кряду смогли пробиться в главный еврокубок, что многое говорит об успехах лондонского клуба в последние годы, особенно если учесть, что прежде, до этой серии, «Шпоры» лишь однажды участвовали в самом престижном турнире Старого Света. «Шпор» стоит критиковать за то, что они, при всем своем прогрессе так и не смогли выиграть хотя бы один трофей, тем не менее, на фоне значительных расходов, которые идут на строительство нового стадиона коллектива, недооценивать эти выступления точно не стоит.

    В последнем туре дружина аргентинского тренера уже не сможет побороться за второе место по итогам завершающегося розыгрыша Премьер-лиги, поскольку «Манчестер Юнайтед» благодаря ничьей против «Вест Хэм» (0:0) уже гарантировал себе серебряные медали. И все же, «Тоттенхэм» еще не обеспечил себе третью позицию, опережая на два очка «Ливерпуль»: для этого лондонцам недостаточно ничьей, ведь даже в таком случае мерсисайдцы окажутся выше, если победят в своем домашнем матче «Брайтон», поскольку у команды Юргена Клоппа лучше разница забитых и пропущенных мячей. Впрочем, данный аспект имеет лишь символическое значение, потому что высокий рейтинг Англии позволяет даже ее четвертому клубу начать выступления в Лиге чемпионов с группового этапа.

    «Лестер»

    Уже второй сезон кряду «Лестер» не может пробиться в еврокубки, хотя всего два года назад именно этот коллектив сенсационно стал чемпионом страны на второй год пребывания в АПЛ. За это время у руля «Лис» сменилось уже три менеджера, и слухи о приходе четвертого все не утихают, поскольку и с Клодом Пюэлем команда не демонстрирует прогресса, оставаясь середняком чемпионата. И если болельщики клуба помнят куда более мрачные времена в истории их любимцев, то недавно пришедшие собственники явно не могут думать о более приземленных позициях после чемпионского титула 2016 года.

    Ближайшие события

    За тур до завершения первенства «Лестер» уже не потеряет свое место в верхней половине таблицы, более того, никуда не уйдет от него и девятая строчка, поскольку конкуренты из «Ньюкасла» отстают на шесть баллов. Все, за что могут бороться «Лисы» в заключительном туре — это восьмая позиция, которую занимает «Эвертон» с отрывом в два очка: для этого дружине Пюэля нужна победа и любая осечка мерсисайдцев в гостевом поединке против «Вест Хэма». Учитывая победу посреди недели над «Арсеналом» (3:1), которая покончила с пятиматчевой безвыигрышной серией, «Лестер» подходит к этой игре в неплохом настроении.

    4,33Харри Кейн забьет, «Тоттенхэм» выиграет, и обе команды забьют

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,30, тогда как успех гостей оценивается в 9,00, а ничья — в 6,00. Рекомендуем ставить на то, что Харри Кейн забьет, «Тоттенхэм» выиграет, и обе команды забьют за 4,33.

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