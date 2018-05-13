«Ростов» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 мая

«Ростов»

После того, как команду зимой возглавил Валерий Карпин, ростовчане не могли победить пять матчей подряд, хотя во многом это была вина тяжелейшего календаря, который свел «Ростов» со всеми лидерами.

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В апреле дончане проиграли сначала ЦСКА дома со счетом 1:2, а затем и «Локомотиву» на выезде — 0:1. Но вслед за этим, «Ростов» одержал наконец первую победу, на своем поле одолев аутсайдера «СКА-Хабаровск» (1:0).

После этого ростовчане на выезде поделили очки с «Рубином» (1:1) и дома одержали вторую победу, обыграв «Тосно» (2:0).

1,73Тотал «Ростова» меньше 1,5 В последнем матче «Ростов» потерпел поражение в Москве, уступив на «Открытие Арене» «Спартаку» со счетом 0:2.

За тур до конца чемпионата «Ростов» с 34 очками идет 12-м, лишь благодаря результату личных встреч с «Амкаром» не оказавшись в зоне стыковых матчей.

Разница мячей 26-28, лучший бомбардир Тимофей Калачев с 4 годами и 5 передачами, еще 4 гола и 2 передачи у Алексея Ионова, 3 гола забил Сверрир Ингансон.

«Урал»

В апреле екатеринбуржцы на своем поле сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и ушли от поражения в гостевом матче с «Тосно» (2:2), в обоих матчах забив решающие мяч в концовке.

Затем «Урал» на своем поле взял верх над «Спартаком» (2:1) и на выезде вырвал победу у махачкалинского «Анжи» (1:0), вновь в обоих матчах отличившись на последних минутах.

Выездной матч с «Ахматом» завершился без забитых мячей, а вот в последней встрече «Урал» на своем поле проиграл «Амкару» со счетом 0:2.

1,85Обе команды забьют — нет, и ТМ 2,5 За тур до конца чемпионата «Урал» с 37 очками занимает 12-е место и вполне может оказаться в зоне стыковых матчей, из-за результата личных встреч с «Амкаром» у которого 34 очка — 1:1 и 0:2.

Разница мячей 31-31, лучший бомбардир команды с 8 голами и 1 передачей — Эрик Бикфалви. Еще по 4 гола забили Владимир Ильин и Алексей Евсеев. Лучший распасовщик команды — Николай Димитров с 6 передачами.

Матч из-за травм могут пропустить защитник Владимир Хозин и полузащитник Георгий Чантурия.

В первом круге «Урал» а своем поле сыграл вничью с «Ростовом» — 1:1. В прошлом сезоне уральцы победили дома 1:0, а в Ростове разошлись миром — 0:0.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Ростов», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,57.

За успех «Урала» предлагают 5,50, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,80.

2,20Гол с 76 минуты и до конца матча Турнирная мотивация есть у обеих команд, но у ростовчан она куда больше, ведь они в более серьезной опасности. На своем поле «Ростов» всегда играет увереннее и сильнее, поэтому подопечные Карпина постараются закончить сезон на победной ноте и избежать стыков. Это им вполне по силам. Тем более, что в Ростове «Урал» не побеждал еще ни разу, трижды проиграв и дважды сыграв вничью.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,61 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,61, а также европейский гандикап «победа "Урала" +1 гол» — за 2,10.

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