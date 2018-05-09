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    Обыграет ли «Севилья» резерв «Реала»?

    «Севилья» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 9 мая

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    Футболисты «Севильи»
    Футболисты «Севильи»
    twitter.com/sevillafc
    В перенесенном матче 34-го тура испанской Примеры 9 мая на своем поле «Севилья» примет мадридский «Реал». Старт поединка намечен на 22:30 мск. Прогноз на «Севилья» — «Реал Мадрид».

    «Севилья»

    «Севилья» после 35-ти поединков расположилась на 8-й строке в турнирной таблице Ла Лиги. В этих матчах «нервионцы» заработали 51-н балл и на один пункт отстают от 7-го «Хетафе», который имеет на игру больше.

    Севильцы, обыграв в прошлом туре на своем поле «Реал Сосьедад» со счетом 1:0, прервали серию без побед, которая составляла 7-мь матчей.

    На своем поле в этом сезоне красно-белые одержали 9-ть побед, 5-ть раз играли вничью и 3-и поединка проиграли, разница мячей — 27:20.

    Ближайшие события

    Из-за дисквалификации не сыграет в предстоящем поединке полузащитник Пабло Сарабия.

    «Реал Мадрид»

    «Королевский клуб» провел 2-а очень трудных матча подряд. 1 мая в ответном поединке 1/2 финала чемпионской Лиги мадридцы сыграли вничью (2:2) с мюнхенской «Баварией» и вышли в финал турнира (певый матч они выиграли — 2:1).

    А в прошлые выходные в Барселоне мадридский «Реал» провел очередное Эль-Классико, которое закончилось со счетом 2:2.

    В этом сезоне на выезде «галактикос» выиграли в 10-ти встречах, 5-ть матчей свели вничью и 2-а поединка проиграли, разница забитых и пропущенных — 36:19.

    2,10победа «Севильи»

    Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан в этом матче решил дать отдых сразу семи футболистам основного состава (Кейлору Навасу, Рафаэлю Варану, Марсело, Тони Кроосу, Лука Модричу, Гарету Бейлу и Криштиану Роналду).

    Прогноз

    В этой игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Севильи» — 2,10, победа «Реала» — 3,20, ничья – 4,10.

    «Севилья» ведет отчаянную борьбу за право попадание в Лигу Европы на следующий сезон. И в случае победы в предстоящем поединке она потеснить с 7-го еврокубкового места «Хетафе».

    Мадридский «Реал» на внутренней арене ведет борьбу только за 2-е место с «Атлетико», но финал ЛЧ намного важнее для «сливочных». Поэтому, в этой игре на поле выйдет ближайший резерв команды.

    И, скорее всего, севильцы возьмут 3-и очка в предстоящей встрече.

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