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    Чье желание сильнее?

    «Челси» — «Хаддерсфилд». Прогноз и ставки на перенесенный матч 35-го тура английского чемпионата по футболу 9 мая

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Челси Хаддерсфилд Таун Календарь АПЛ
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    Н'голо Канте
    Н'голо Канте
    xsport.ua
    В перенесенном матче 35-го тура первенства Англии по футболу 9 мая на поле «Стэмфорд Бридж» сойдутся местный «Челси» и «Хаддерсфилд». Старт поединка намечен на 21:45 мск. Прогноз на «Челси» — «Хаддерсфилд».

    «Челси»

    Плохо зависеть от других команд. Особенно в концовке сезона. У «Челси» как раз такая ситуация. За два тура до конца чемпионата отставание «синих» от зоны Лиги чемпионов составляет два очка. Потому в оставшихся поединках позарез нужно брать шесть очков.

    Однако если «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» не потеряют очки, плакали амбиции «аристократов». Календарь подсказывает, что потери очков конкурентами маловероятны: «мерсисайдцам» играть против «Брайтона», «шпорам» — против «Ньюкасла» и демотивированного «Лестера».

    Календарь и таблица АПЛ

    С другой стороны, от «Вест Бромвича» и того же «Брайтона» подарков тоже никто не ждал (победы по 1:0 над командами Почеттино и Моуринью), а они случились.

    «Хаддерсфилд»

    «Терьеры» тоже пребывают в напряжении – задача сохранения прописки в элитном дивизионе еще не решена. Преимущество перед зоной вылета всего три очка, а впереди два сложных матча: против «Челси» и «Арсенала».

    Ближайшие события

    Но попеременные успехи команды Давида Вагнера оставляют надежду на положительный исход турнирного челленджа. Один из успехов – это нулевая ничья в последнем туре на поле чемпиона Англии.

    Массированная защита в виде пирамиды (схема 5-3-2) не позволяла и так расслабленным «горожанам» приближаться к воротам Лоссля. Шесть ударов из 15-ти «манкунианцы» нанесли из-за пределов штрафной «Хаддерсфилда».

    Сами «терьеры» имели всего три шанса на забитый гол (из пяти ударов), но омрачить свое чемпионство «Сити» не позволил. Как результат, тень вылета команды Вагнера в Чемпионшип слегка побледнела, но осталась.

    Прогноз

    1,76«сухая» П1

    Поскольку у «Челси» тоже есть мотивация, победа «Хаддерсфилду» вряд ли светит. Можно поспорить по поводу ничьей (тем более, что кэф просто сумасшедший – 7,40), но этот вариант тоже видится маловероятным.

    В виду травмы Инса (полузащитник «Хаддерсфилда») и практически пустого лазарета «Челси» можем прогнозировать тотальное преимущество «синих». Голов много не обещаем, скорее даже наоборот. Самым вероятным исходом видим «сухую» победу хозяев за 1,76.

    «Терьеры» забили всего два гола за последние пять матчей. Да и по ходу сезона у них с атакой были страшные проблемы – всего 27 голов за 36 туров (последнее место в АПЛ).

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