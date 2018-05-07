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    Сможет ли «Анжи» оторваться от «Тосно»?

    «Анжи» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 7 мая

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    Футболисты «Анжи»
    Футболисты «Анжи»
    В понедельник, 7 мая, махачкалинский «Анжи» на своем поле примет грозненский «Ахмат» в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Анжи» — «Ахмат».

    «Анжи»

    Футболисты Вадима Скрипченко после 28-ми матчей российского первенства расположились на 14-й строке в турнирной таблице, имея в своем активе 24-е балла. «Орлы» ведут с «Тосно» борьбу за право сыграть в стыковых матчах, которое они опережают только из-за лучшей разницы мячей.

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    Махачкалинцы имеют 5-матчевую серию без побед. Сыграв в гостях вничью с «Краснодаром» в 24-м туре, «жёлто-зелёные» затем выдали серию из 4-х поражений подряд.

    Уступили на своей арене «Спартаку» (1:4) и «Уралу» (0:1). На выезде проиграли «Зениту» (0:1) и тульскому «Арсеналу» (1:2).

    Ближайшие события

    На своем поле в этом сезоне «Анжи» одержал 5-ть побед, 2-а раза сыграл вничью и 7-мь игр проиграл, разница забитых и пропущенных — 18:23.

    «Ахмат»

    «Ахмат» с 35-ю очками расположился на 10-й строке в турнирной таблице РФПЛ. От зоны переходных матчей он оторвался на 4-е балла, а от 6-го места отстает настолько же.

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    «Волки» в последних 4-х встречах российской Премьер-лиги смогли набрать 8-м пунктов. В начале этой серии переиграли на своем поле «Тосно» — 1:0.

    Затем расписали мировую с «Локомотивом» в Москве (0:0). Потом в столице обыграли «Спартак» со счетом 3:1. А в крайнем туре поделили очки с «Уралом» на своей арене (0:0).

    2,55победа «Анжи»

    Гостевые игры этого сезона принесли «зелено-белым» 3-и виктории, 3-и ничьих и 7-мь поражений, разница мячей — 15:21.

    В последних 5-ти поединках между собой, которые прошли в Махачкале, «Анжи» одержал 2-е победы, 2-а раза оппоненты делили очки и один матч выиграл «Ахмат».

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Анжи» — 2,55, победа «Ахмата» — 3,00, ничья – 3,20.

    Для «орлов» победа в этом матче — последняя надежда обезопасить себя от прямого вылета. Ведь в заключительном туре им играть в Москве против мотивированного ЦСКА. Их соперник практически лишен турнирной мотивации, поэтому в кавказском дерби мы ставим на победу «Анжи».

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