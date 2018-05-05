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    Когда очки нужны как воздух

    «Тосно» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 5 мая

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    «Динамо» — «Тосно»
    «Динамо» — «Тосно»
    В рамках 29-го тура российской Премьер-лиги «Тосно» сразится со столичным «Динамо». Поединок состоится 5 мая и начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Тосно» — «Динамо».

    «Тосно»

    За 2-а тура до конца чемпионата «Тосно» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 24-е очка. «Лесники» только по дополнительным показателям уступают 14-му «Анжи».

    В последних 6-ти поединках тосненцы заработали только один балл, сыграв в 25-м туре на своем поле вничью с «Уралом» (2:2). В других встречах они проиграли.

    На данный момент команда Парфенова имеет 3-матчевую проигрышную серию, в которой она даже не смогла ни разу отличиться.

    Ближайшие события

    «Тосно» вышел в финал Кубка России, переиграв в полуфинальной игре московский «Спартак» в серии послематчевых пенальти и теперь 9-го мая сразится за трофей с курским «Авангардом».

    «Динамо»

    Футболисты Хохлова на данный момент занимают 11-е место в турнирной таблице российского первенства. В 28-ми поединках они заработали 34-е балла. От зоны переходных матчей их отделяет 3-и очка.

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    После зимнего перерыва «бело-голубые» проиграли 2-е игры. Уступили «Локомотиву» (0:4) и «Зениту» (1:2). В остальных встречах они неизменно брали очки.

    В 2-х крайних матчах «Динамо» разжилось 4-мя баллами. Сначала на выезде обыграло «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0, а в последнем туре на родной арене поделило очки с казанским «Рубином» (0:0).

    3,10Х

    Между собой противники провели 4-е поединка. В 3-х из них победу праздновало «Тосно» и одной игре верх одержало «Динамо».

    Прогноз

    Букмекеры в этом матче ни кому не отдают предпочтение, а средняя линия на матч выглядит следующим образом: 2,75 — 3,10 — 2,75.

    Лесники ведут борьбу с «Анжи» за 14-ю строку. На данный момент у оппонентов равное количество очков, но из-за лучшей разницы мячей махачкалинцы находятся выше. «Динамо» оторвалось от зоны переходных матчей только на 3-и балла.

    В этом поединке соперники будут стараться разжиться очками, поэтому, как мы считаем, в этой игре будет ничья.

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