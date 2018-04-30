«Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 апреля

«Краснодар»

Весенняя часть сезона для «Краснодара» началась с домашней победы над «Ростовом» (2:1), затем на выезде она разошлась миром с «Динамо» (0:0).

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После того, как «быки» на своем поле проиграли «Уфе» (0:1), пропустив в концовке, и упустили на последних минутах домашнюю победу над «Анжи» (1:1), произошла отставка главного тренера команды Игоря Шалимова, место которого занял рулевой молодежной команды Мурад Мусаев.

Дебют молодого специалиста пришелся на выездной матч с «Зенитом», и быки одержали в нем победу со счетом 2:1.

1,53Победа «Локомотива» или ничья Затем на своем поле кубанцы разгромили тульский «Арсенал», но проиграли ключевой для борьбы за Лигу чемпионов выездной матч с ЦСКА.

После 27 туров «Краснодар» с 47 очком занимает 5-е место, на три очка отставая от идущего третьим «Спартака». Разница мячей 42-29.

Лучший бомбардир команды Федор Смолов с 12 голами и 4 передачами, еще 9 голов и 8 ассистов у лучшего распасовщика команды Виктора Классона. 2 гола и 7 передач у Маурисио Перейры.

В предстоящем матче не сыграет травмированный хавбек Торнике Окриашвили.

«Локомотив»

В первом матче РФПЛ после перерыва «Локомотив» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), после чего москвичи отправились в Мадрид, где в первом матче 1/8 финала Лиги Европы проиграли «Атлетико» (0:3).

Затем «железнодорожники» на выезде победили «Урал» со счетом 2:0. В ответном матче с «Атлетико» команда Юрия Семина была разгромлена со счетом 1:5, после чего неожиданно проиграла и следующий матч, уступив «Амкару» на своем поле — 1:2.

3,00Фарфан забьет Придя в себя, «Локомотив» на своем поле победил «Ростов» (1:0) и разгромил на выезде «Динамо» (4:0).

Но в последних двух матчах «Локо» не может не только победить, но и забыть. Домашние матчи с «Ахматом» и «Уфой» завершились со счетом 0:0.

В чемпионате России «Локо» лидирует с 57 очками. Чтобы гарантировать себе чемпионский титул «Локо» нужно набрать 3 очка в оставшихся трех турах, но хватит и одной победы над «Краснодаром».

1,95Смолов забьет Разница мячей 34-15. Лучший бомбардир команды в РФПЛ — Джефферсон Фарфан с 10 голами и 4 передачами, 7 мячей и 4 передачи у Алексея Миранчука, 7 голов и 5 ассистов у Мануэля Фернандеша. 7 передач и 4 гола у Антона Миранчука.

В первом круге «Локомотив» победил дома со счетом 2:0. В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами со счетом 2:1.

Всего из 6 своих выездов в Краснодар, «Локомотив» выиграл 4, дважды уступив. Из 13 встреч команд, лишь одна завершилась с ничейным счетом, еще 9 выиграл «Локомотив».

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Краснодар», оценивая победу гостей с коэффициентом 2,40.

За успех «Локомотива» предлагают 2,87, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,20.

2,05«Локомотив» выиграет один из таймов «Локомотив» в оставшихся трех матчах нужно лишь не проиграть, поэтому команда Семина будет играть с креном в надежность обороны, но учитывая атакующую игру «Краснодара», который стремится в Лигу чемпионов, действовать против него гостям будет проще, чем против «Уфы» или «Ахмата». Матч скорее всего завершится результативной ничьей или победой «Локо».

Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,85 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,61, а также европейский гандикап «победа "Локомотива" +1 гол» — за 1,44.

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