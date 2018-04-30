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    Огорчит ли «Динамо» казанских гостей?

    «Динамо» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата России по футболу 30 апреля

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    «Динамо» — «Рубин»
    «Динамо» — «Рубин»
    Динамо — Рубин14:00
    В понедельник, 30 апреля, в рамках 28-го тура РФПЛ московское «Динамо» примет на своем поле «Рубин». Матч начнется в 14:00 по Москве. Прогноз на «Динамо» — «Рубин».

    «Динамо»

    Футболисты Дмитрия Хохлова начали 2018 год 2-мя ничьими подряд? поделив на выезде очки с «Уфой» (1:1) и дома разойдясь миром с «Краснодаром» — 0:0.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Затем «бело-голубые» с одинаковым счетом 2:1 переиграли на своем поле тульский «Арсенал» и в гостях одолели ЦСКА.

    Серия сдвоенных результатов продолжилась двумя поражениями: «Динамо» дома проиграло «Локомотиву» (0:4) и на выезде уступило «Зениту» (1:2).

    3,30Ничья и ТМ 2,5 В последнем матче московский клуб одержал выездную победу над «СКА-Хабаровском» со счетом 1:0.

    За 3 тура до конца российского первенства «Динамо» расположились на 11-й строке в турнирной таблице РФПЛ с 33 очками. Команда Хохлова только на 2 пункта опережает «Амкар», который находится в зоне переходных матчей.

    Разница мячей 26-29. Лучший бомбардир с 7 голами и 5 передачами — Александр Ташаев. Еще 4 гола и 1 ассист у Кирилла Панченко, 3 мача и 3 передачи у Евгения Луценко.

    В предстоящем матче не сыграет травмированный форвард Антон Терехов.

    «Рубин»

    Ближайшие события

    Казанцы начали весеннюю часть сезона с выездных ничьей с «Анжи» (1:1) и победы над «Тосно» (1:0), а вернувшись домой уступили «Спартаку» (1:2).

    Выезд в Екатеринбург вновь обернулся ничьей 1:1, за которой последовали две победы подряд — домашняя над «Ахматом» (2:2) и выездная над «Амкаром» (3:0).

    В последнем матче «Рубин» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» — 1:1.

    1,83Обе команды забьют — нет, и ТМ 2,5 Подопечные Курбана Бердыева после 27-ти матчей российского первенства расположились на 9-й строке таблицы, набрав 35 очков, всего на 4 очка отодвинувшись от зоны стыковых матчей.

    Разница мячей 31-24, лучший бомбардир команды Сердар Азмун с 4 голами и 5 передачи, еще 4 гола и 2 ассиста у Ивелина Попопа. 6 передач и 2 гола на свой счет записал Гекдениз Карадениз.

    В первом круге команды разошлись миром в Казани — 0:0. В прошлом сезоне команды сыграли вничью в Москве 0:0, а в Казани «Рубин» победил со счетом 4:1.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Динамо», оценивая победу гостей с коэффициентом 2,45.

    За успех «Рубина» предлагают 3,00, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,00.

    1,70«Динамо» не забьет во втором тайме Встреча двух команд, которые стремятся подняться подальше от зоны стыковых матчей, но в первую очередь, не хотят терять очки. Скорее всего встреча пройдет без большого количества забитых мячей, если они будут вообще. Ничья — наиболее вероятный результат

    Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,67 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,5, а также европейский гандикап «победа "Рубина" +1 гол» — за 1,44.

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