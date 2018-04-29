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    Оторвется ли «Ростов» от опасной зоны?

    «Ростов» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 29 апреля

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    Футболисты «Ростова»
    Футболисты «Ростова»
    В воскресенье, 29 апреля, «Ростов» на своем поле примет «Тосно» в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги. Поединок начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Ростов» — «Тосно».

    «Ростов»

    «Комбайнёры» после 31-го тура российского чемпионата заработали 31-н балл. Это количество очков позволяет им находиться на 12-й строке турнирки.

    Подопечные Карпина только по дополнительным показателям опережают 13-й «Амкар», который находится в зоне переходных матчей. От прямого вылета дончане на расстоянии 7-ми пунктов.

    «Ростов» в 2018 году в рамках Премьер-лиги выиграл только один поединок. В 26-м туре «жёлто-синие» на своем поле одолели аутсайдера чемпионата «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Также «сельмаши» 3-и матча сыграли вничью и 3-и встречи проиграли.

    Ближайшие события

    На своем поле в этом сезоне команда Карпина одержала всего лишь 4-е виктории, 5-ть раз играла вничью и 4-е поединка проиграла. В 13-ти домашних встречах она забили 11-ть мячей, а пропустила 9.

    «Тосно»

    «Лесники» вышли в финал Кубка России, обыграв в полуфинале столичный «Спартак» в серии послематчевых пенальти. И теперь 9-го мая они поспорят за трофей с перволиговским «Авангардом».

    В РФПЛ тосненцы имеют 6-ти матчевую серию без побед. В этих встречах «Тосно» заработал только один балл, сыграв в 25-м туре на своем поле с «Уралом» (2:2).

    В 5-ти других поединках дружина Парфенова уходила с поля побежденной, забив в этих встречах только один гол.

    Гостевые матчи дебютного сезона в РФПЛ принесли «лесникам» 4-е победы, одну ничью и 8-мь поражений, разница мячей — 8:23. Они не могут набрать очки на выезде уже в 3-х играх подряд.

    Не поможет «Тосно» в предстоящем поединке нападающий Павел Погребняк (6/3), который из-за травмы ахилла выбыл до конца сезона. Полузащитник Гиорги Мелкадзе (20/0) имеет шанс восстановиться к этому матчу.

    2,25«Ростов» победит и ТМ 3,5: да за 2,25

    Между собой оппоненты провели всего лишь 4-е встречи. В переходном турнире 2015 года «Ростов» выиграл оба матча (4:1 и 1:0). В сезоне 2015/16 «Тосно» в рамках 1/16 финала Кубка России в дополнительное время одержал победу — 1:0. В первом круге этого чемпионата — 1:1.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение в предстоящем поединке хозяева поля, оценивая их победу в 1,64. На победу гостей — 6,30, ничья — 4,00.

    Подопечным Валерия Карпина нужно в предстоящей игре брать 3-и очка, чтобы оторваться от «Амкара» и обезопасить себя от переходных матчей.

    Тосненцы могут зацепится только за переходные матчи, т.к. отставание от 12-го места составляет 7-мь очков. Но на выезде «лесники» в последнее время играют неважно и в этом поединке им будет тяжело разжиться очками.

    Оппоненты зачастую демонстрируют малорезультативную игру, поэтому предлагаем поставить на — «Ростов» победит и ТМ 3,5: да за 2,25.

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