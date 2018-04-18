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    Кто завоюет путевку в финал?

    «Авангард» — «Шинник». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 18 апреля

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    Футболисты «Шинника»
    Футболисты «Шинника»
    twitter.com/fcshinnik
    В среду, 18 апреля, курский «Авангард» на своем поле примет ярославский «Шинник» в рамках полуфинала Кубка России. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Авангард» — «Шинник».

    «Авангард»

    В предстоящем поединке за выход в финал Кубка России встретятся представителе ФНЛ. Эта встреча очень важна для обоих коллективов. «Сине-белые» в этом розыгрыше Кубка России прошли 4-е раунда и во всех этих встречах смогли сохранить свои ворота на замке.

    Сначала обыграли брянское «Динамо» (1:0) на выезде, затем выбили московское ЦСКА (1:0), забив единственный гол в овертайме.

    На стадии 1/8 финала победили «Тамбов» со счетом 2:0, а в четвертьфинале прошли пермский «Амкар» (0:0) только в серии послематчевых пенальти.

    Ближайшие события

    После 33-х матчей в ФНЛ курская команда расположилась на 10-м месте, имея в своем активе 40-к очков. От опасной зоны «Авангард» оторвался на 6-ть баллов.

    В 29-м туре, 24 марта, «Авангард» и «Шинник» уже играли между собой в рамках первенства ФНЛ. «Шинник» выиграл в Курске со счетом 2:1.

    Примечательно, что из 10-ти последних домашних матчей «Авангард» выиграл только в одном.

    «Шинник»

    Ярославцы, как и их предстоящий соперник, прошел 4-е этапа Кубка и не пропустил ни одного гола в этом розыгрыше.

    В первом раунде одолели «Химки» (2:0), потом разгромили «Урал» со счетом 3:0. В 1/8 финала убрали со своего пути «Олимпиец» — 4:0, а в четвертьфинале в послематчевой лотерее переиграли «СКА-Хабаровск» (0:0).

    В ФНЛ «Шинник» после 33-х туров занимает 8-е место в турнирной таблице. В этих встречах подопечные Побегалова завоевали 48-м очков.

    1,51ТМ 2,5

    После зимнего перерыва «Шинник» провел 9-ть поединков во всех турнирах и проиграл только один матч, в 32-м туре ФНЛ уступил на выезде «Сибире» (0:3).

    Между собой оппоненты провели 6-ть поединков и в 5-ти из них победу праздновали ярославцы, еще один матч закончился вничью.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Авангарда» в основное время — 2,60, победа «Шинника» в основное время — 3,05, ничья в основное время – 2,95.

    1,78ТМ 2,0

    Курская команда еще не побеждала ярославцев в своей истории и на своем поле в этом сезоне «Авангард» играет хуже чем на выезде. Но на кону будет стоять путевка в финал и, скорее всего, оппоненты продемонстрируют сверхзащитную игру. Поэтому, хороший вариант для этого поединка — ТМ 2,5 за 1,51 или ТМ 2,0 за 1,78.

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