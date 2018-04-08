«Челси» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 33-го тура английской Премьер-лиги 8 апреля

«Челси»

После крайнего тура в ушах Антонио Конте наверняка крещендо. На протяжении всего сезона поговаривали об отставке итальянского специалиста, но после матча с «Тоттенхэмом» британская пресса уже не поговаривает, а орет во всю глотку.

Все потому, что поражение «шпорам» на «Стэмфорд Бридж» стало первым за последние 28 лет. В той игре «Челси» как обычно создал много моментов: 14 ударов в матче такого уровня – это более, чем достаточно.

Плохие физические кондиции и реализация обусловили поражение «синих». Ведь, если команда Маурисио Почеттино только добавила во втором тайме (6 ударов, 5 – в створ), то подопечные Антонио Конте серьезно сдали (7 ударов и ни одного попадания). Как результат, проигрыш 1:3.

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Теперь у «Челси» остались только теоретические шансы на попадание в квартет сильнейших, ведь расстояние от «Тоттенхэма» составляет уже восемь очков.

«Вест Хэм»

У «молотобойцев» есть задел как минимум в три очка перед зоной вылета («Саутгемптон» не сыграл свой матч 32-го тура). Такое состояние неопределенности должно только помогать подопечным Дэвида Мойеса: отсутствие расслабленности и выкладка на все 100% в каждом матче. Пока немного не сходится.

Перед 32-м туром «молотки» три игры разгромно проиграли. Поражение «Ливерпулю» на «Энфилде» 1:4 можно понять и простить. Тем более, как для себя, «Вест Хэм» сыграл довольно неплохо (7 ударов, 4 – в створ, 18 отборов и всего 7 фолов). Но влет «Суонси» с аналогичным счетом – это из разряда «обнять и плакать».

Однако надежда на исправление ситуации есть. В последнем туре «Вест Хэм» обыграл упомянутый уже «Саутгемптон» (3:0). Причем обыграл уверенно: 13-9 по ударам, 5-0 по попаданиям. Причем в первом тайме «святые» ни разу не ударили по воротам команды Мойеса.

Прогноз

«Челси» обязан побеждать. В первом круге «молотобойцы» «хлопнули» «аристократов» 1:0. Именно «хлопнули», потому что гол был забит на 6-й минуте, а после него пошла типичная мясорубка – 6 желтых карточек у «Вест Хэма».

1,57«Желтые карточки: П2»

Командам есть, в чем разобраться. Потому предлагаем поставить на «Желтые карточки: П2» за 1,57. Напомним, что «Вест Хэм» лидирует в АПЛ по количеству «горчичников» — 66 штук, в то время как у «Челси» их меньше всего – 36 штук.

Думаем, что вполне есть резон рискнуть и поставить на тотал желтых больше 4,5 за 2,55. Но доезд этой ставки гарантировать невозможно – за последние три игры в АПЛ «аристократы» получили только две желтых карточки.

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