«Торино» — «Кротоне». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 4 апреля

«Торино»

«Быки», одержав победу в прошлом туре над «Кальяри» на его поле со счетом 4:0, прервали серию из 4-х поражений подряд.

В этих 4-х встречах «Торино» проиграл «Ювентусу» (0:1) и «Фиорентине» (1:2) на своем поле, а также на выезде уступил «Вероне» (1:2) и «Роме» (0:3).

На своем поле в этом сезоне «бордовые» провели 14-ть матчей. В 5-ти из них они одержали победы, 5-ть игр сыграли вничью и 4-е встречи проиграли. Разница забитых и пропущенных — 21:14.

После 29-ти поединков чемпионата Италии подопечные Мадзарри расположились на 10-й строке турнирки, заработав в этих матчах 39-ть баллов. Отстают от 9-й «Сампдории» на на 5-ть очков и опережают 11-ю «Болонью» на 4-е пункта.

Могут успеть восстановиться к предстоящей встречи защитники Николя Н'Кулу и Кристиан Молинаро.

«Кротоне»

«Акулы» на данный момент находятся в зоне вылета (24 балла), но в случае победы в предстоящем поединке они смогут отправить в эту зону СПАЛ (30 матчей), от которого отстают на 2-а очка.

В текущем первенстве «пифагорейцы» из 14-ти выездных матчей смогли привезти только 8-м пунктов из 24-х общих, одержав при этом всего 2-е победы.

«Кротоне» в последних 5-ти встречах одержали только одну викторию при 4-х поражениях. 11 марта на своей арене команда Вальтера Дзенги смогла обыграть «Сампдорию» со счетом 4:1.

Проиграли «Беневенто» (2:3) и «Фиорентина» (0:2) на выезде, и еще СПАЛу (2:3) и «Роме» (0:2) дома.

В первом круге оппоненты сыграли в результативную ничью со счетом 2:2. Игры прошлого чемпионата принесли «Торино» победу в Кротоне (2:0), в Турине — 1:1.

1,60победа «Кротоне» с форой (+1,5)

В лазарете команды находятся защитник Марко Капуано, полузащитник Роландо Мандрагора и нападающий Адриан Стоян.

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Торино» — 1,63, победа «Кротоне» — 6,10, ничья – 4,20.

«Быки» уже решили все свои задачи на данный сезон. Им не достичь до еврокубковой зоны и вылет им не грозит. А их соперник ведет борьбу за право остаться в Серии А на следующий сезон.

К тому же, последние 2-е встречи оппоненты закончили вничью. По всей видимости, «акулы» дадут бой «быкам» — ставим на «Кротоне» с форой (+1,5) за 1,60.

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