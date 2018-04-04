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    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 4 апреля

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    Фернандиньо и Хосеп Гвардиола
    fourfourtwo.com
    4 апреля состоится первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» на «Энфилде». Стартовый свисток – в 21:45 по Москве. Прогноз на «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

    «Ливерпуль»

    Сосредоточимся на атакующих действиях обеих команд в последних матчах. Заряженные ребята Юргена Клоппа последний матч Премьер-лиги проводили на выезде против «Кристал Пэлас».
    Рэф не пожалел «красных» и поставил пенальти в их ворота уже в начале матча – «стекольщики» повели 1:0 уже на 13-й минуте.

    Парадокс, но все атакующие усилия «Ливерпуля» в первом тайме (12 ударов, 4 угловых и 5 штрафных) дали меньше результата, чем спокойная игра во втором. «Мерсисайдцы» забили дважды именно в более слабой (4 удара, 2 в створ) второй половине. Выигрыш 2:1 позволил подопечным Клоппа хоть на время оторваться от «Тоттенхэма» в таблице АПЛ.

    В 1/8 ЛЧ «Ливерпуль» поиздевался над «Порту» (5:0; 0:0). Игра в Португалии была примечательна ровным темпом. «Красные» нанесли по семь ударов в каждом тайме и практически не использовали стандарты (всего 1 угловой за все 90 минут).

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    Матч на «Энфилде» был другим: первый тайм Клопп на всякий случай «засушил» (ни одного попадания в створ от обеих команд). Вторую половину провели активнее, но из 9-ти ударов «Ливерпуль» не выжал ничего.

    «Манчестер Сити»

    Насчет выжать – это к «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы лидирует в Премьер-лиге по упущенным 100%-ным шансам (53), но, когда нужно, «горожане» собраны и эффективны.

    Ближайшие события

    Такими они были в матче последнего тура против «Эвертона» на «Гудисон Парк» (3:1). Подопечные Пепа Гвардиолы нанесли всего четыре удара в створ ворот Пикфорда, но трижды – результативно. Уехать «сухими» из Ливерпуля им не удалось, но только два допущенных удара в створ своих ворот – это мощно.

    Но стоит отметить, что из 18-ти ударов вообще 8 были дальними. Это показывает, что «манкунианцы» осознанно берегли своих игроков от резких прорывов в штрафную во избежание столкновений.

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    С другой стороны, массированная защита «Эвертона» просто не давала шансов пройти глубже после трех пропущенных голов.

    В предыдущей стадии ЛЧ «Сити», как и «Ливерпуль», все решил в первом матче. Выезд к «Базелю» закончился разгромом швейцарцев 4:0. В Манчестер был внезапный, но ничего не решающий проигрыш 1:2.

    Прогноз

    «Ливерпуль» занимает первое место в АПЛ по ударам – на его счету 547 «выстрелов». Вторым идет как раз «Ман Сити» – 543. В Лиге чемпионов ситуация иная, но среди английских клубов именно «мерсисайдцы» лидируют по этому показателю – 144 удара. У «горожан» – 109.

    2,11«Удары в створ: ТМ 9,5»

    Матч первого круга АПЛ на «Этихаде» закончился разгромной победой подопечных Гвардиолы 5:0. По ударам тоже выиграл «Сити» (13-7). Ответка на «Энфилде» — это сумасшедшие 4:3 в пользу «Ливерпуля» с победой и по «выстрелам» (16-11).

    Думаем, что фактор стадиона обусловит выбор игровой модели каждой команды. Никто не будет безголово рвать в атаку. Аккуратное отношение к моментам и защита – план на матч для обоих тренеров. По нашему мнению, они оба будут согласны на минимальное количество голов. Потому поставим на «Удары в створ: ТМ 9,5» за 2,11.

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