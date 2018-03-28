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    Чем закончится встреча неудачников?

    США – Парагвай. Прогноз и ставки на товарищеский матч 28 марта

    Товарищеские матчи Сборная США Сборная Парагвая
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    Футболисты сборной США
    ohridnews.com
    28 марта сборная США на своем поле примет национальную команду Парагвая в товарищеском матче. Начало – в 02:30 по мск. Прогноз на США – Парагвай.

    США

    Один из неудачников североамериканского отбора к ЧМ-2018 сыграет на своем поле с другим неудачником, только с южноамериканской зоны.

    «Звёздно-полосатым» в заключительном матче квалификации достаточно было не проиграть сборной Тринидад и Тобаго. Но американцы умудрились уступить со счетом 1:2, в то время как их конкуренты свои матчи выиграли.

    «Янки» заняли 5-е место в финальной группе североамериканского отбора и пропустят чемпионат мира в России.

    Ближайшие события

    Сборная США провела в конце прошлого года товорняк с Португалией. Матч, прошедший в Лейрии, закончился со счетом 1:1. В 2018 году американцы на своем поле в контрольном поединке разошлись миром с боснийцами (0:0).

    Парагвай

    «Гуарани» провалили отборочный турнир в южноамериканской зоне. Парагвайцы смогли занять только 7-е место из 10-ти команд.

    Что правда, Парагвай имел шансы пробиться на ЧМ-2018 до последнего тура. Не все зависело от самих парагвайцев. Им нужно было ждать подходящих результатов из смежных матчей.

    Но они не смогли выполнить свою главную задачу — выиграть. Умудрились проиграть при своих зрителях вечному аутсайдеру Венесуэле со счетом 0:1.

    После того поражение сборная Парагвая не провела еще ни одной встречи. Поединок в США будет первым с октября 2017 года.

    1,63победа США с форой (0)

    Почти 2-а года тому назад американцы переиграли парагвайцев на Кубке Америки (1:0). Матч проходил в Филадельфии.

    Прогноз

    Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам поля: победа США — 2,20, победа Парагвая — 3,60, ничья — 3,20.

    После непопадание на ЧМ-2018 оппоненты только начинают подготовку к следующим турнирам. Рискнем в этой игре поставить на США, учитывая, что они играют дома.

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