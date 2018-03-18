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    Останется ли «Наполи» в чемпионской гонке?

    «Наполи» — «Дженоа». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 18 марта

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    Футболисты «Наполи»
    Футболисты «Наполи»
    as.com
    В воскресенье, 18 марта, «Наполи» на своем поле примет «Дженоа» в рамках 29-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сан-Паоло», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Наполи» — «Дженоа».

    «Наполи»

    Футболисты «Наполи» на данный момент занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 70 очков.

    «Партенопейцы» долгое время лидировали, но сейчас отстают от «Ювентуса» на четыре балла. При этом их ближайшие преследователи находятся далеко позади.

    С середины декабря по конец февраля «Наполи» одержал в национальном первенстве десять побед из десяти возможных. Впрочем, в двух предыдущих матчах он проиграл «Роме» (2:4) и сыграл вничью с «Интером» (0:0).

    В лазарете неаполитанской команды находится румынский защитник Влад Кирикеш.

    «Дженоа»

    «Дженоа» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А. В 27 сыгранных матчах команда набрала 30 очков.

    Ближайшие события

    «Гриффоны» практически потеряли шансы оказаться в зоне еврокубков. При этом их преимущество над зоной вылета составляет всего шесть баллов.

    В двух последних матчах подопечные Давиде Баллардини проиграли «Болонье» (0:2) и «Милану» (0:1).

    Перед этими поражениями на счету «Дженоа» была серия побед, во время которой команда обыграла «Лацио» (2:1), «Кьево» (1:0) и «Интер» (2:0).

    Среди травмированных у «грифонов» значатся Мигел Велозу, Армандо Иццо и Адель Таарабт.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Наполи» — 1,25, победа «Дженоа» — 16,50, ничья – 6,10.

    1,80Победа «Наполи» с форой -1,5

    Очевидно, что подопечным Маурицио Сарри очень важно набрать три очка, тем более на своем поле. «Партенопейцы» пребывают в чемпионской гонке, поэтому попросту не имеют права допускать ошибки во встрече с аутсайдером.

    В то же время «гриффоны» тоже хотят отдалиться от зоны вылета, но сделать это будет очень сложно, ведь играть им придется на поле одного из лидеров. Мы бы присмотрелись к ставке «победа "Наполи" с форой -1,5» за 1,80.

    1,70Индивидуальный тотал хозяев больше 2

    В среднем «Наполи» забивает больше двух мячей на своем поле, поэтому также можно поставить на «индивидуальный тотал хозяев больше 2» за 1,70.

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