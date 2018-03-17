ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Одержит ли «СКА-Хабаровск» третью победу в сезоне?

    «СКА-Хабаровск» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 марта

    РФПЛ Футбол России СКА-Хабаровск Урал Календарь РФПЛ
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Виталий Федотов
    Виталий Федотов
    В субботу, 17 марта, «СКА-Хабаровск» на своем поле примет «Урал» в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Хабаровске, начнется в 11:00 по московскому времени. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Урал».

    «СКА-Хабаровск»

    Футболисты «СКА-Хабаровска» на данный момент занимают последнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

    Дальневосточная команда в 22 сыгранных турах смогла набрать всего 12 очков. Ее отставание от зоны переходных матчей составляет десять баллов.

    Серия поражений «армейцев» насчитывает уже восемь матчей, а началась она еще 29 октября прошлого года.

    Во второй части сезона подопечные Рината Билялетдинова потерпели поражения от «Тосно» (0:1) и «Спартака» (0:1).

    «Урал»

    Екатеринбургский «Урал» расположился на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 25 очков.

    Ближайшие события

    «Шмели» находятся всего в двух баллах от зоны переходных матчей, поэтому не могут чувствовать себя комфортно.

    В национальном первенстве «Урал» не выигрывал с 22 октября 2018 года. С тех пор команда трижды сыграла вничью и потерпела пять поражений.

    Этой весной подопечные Александра Тарханова уступили ЦСКА (0:1) и «Локомотиву» (0:2).

    Среди травмированных у «Урала» значится защитник Владимир Хозин.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Урала» — 2,20, победа «СКА-Хабаровска» — 3,70, ничья – 3,10.

    2,55Победа «СКА-Хабаровска» с форой 0

    Очевидно, что обеим командам на данном этапе нужно набирать очки. Дальневосточникам они нужны, чтобы избежать вылета, а екатеринбургскому коллективу – чтобы не оказаться в опасной зоне.

    «Шмели» находятся выше в турнирной таблице, однако им будет непросто подтвердить статус фаворита. Мало того, что их ждет непростой перелет, так еще и поле в Хабаровске сейчас далеко от идеального состояния.

    К данным условиям, как нам кажется, «армейцы» приспособлены лучше, поэтому можно взять «победу "СКА-Хабаровска" с форой 0» за 2,55.

    1,85Тотал голов меньше 2

    Также можно поставить на «тотал голов меньше 2» за 1,85, учитывая, что команды не отличаются высокой результативностью. Да и погода вряд ли поспособствует качественной игре в атаке.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Вторая серии дуэли Венгера и Гаттузо
  • 8,46
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Дидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьВладимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Юлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеру
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Суперлига для суперклубов
  • Рассказываем об очередной попытке создать элитную лигу для топ-клубов Европы
    •
  • Александр Величайший. Колоссальное достижение Овечкина
  • Все подробности о 600-й шайбе российского хоккеиста в НХЛ
    •
  • «Рома» перехитрила заснувший «Шахтер»
  • Реакция прессы на матч «Рома» — «Шахтер»
    •
  • Биг Бен. Провал Моуринью
  • «Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов