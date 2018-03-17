«СКА-Хабаровск» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 марта

«СКА-Хабаровск»

Футболисты «СКА-Хабаровска» на данный момент занимают последнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Дальневосточная команда в 22 сыгранных турах смогла набрать всего 12 очков. Ее отставание от зоны переходных матчей составляет десять баллов.

Серия поражений «армейцев» насчитывает уже восемь матчей, а началась она еще 29 октября прошлого года.

Во второй части сезона подопечные Рината Билялетдинова потерпели поражения от «Тосно» (0:1) и «Спартака» (0:1).

«Урал»

Екатеринбургский «Урал» расположился на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 25 очков.

«Шмели» находятся всего в двух баллах от зоны переходных матчей, поэтому не могут чувствовать себя комфортно.

В национальном первенстве «Урал» не выигрывал с 22 октября 2018 года. С тех пор команда трижды сыграла вничью и потерпела пять поражений.

Этой весной подопечные Александра Тарханова уступили ЦСКА (0:1) и «Локомотиву» (0:2).

Среди травмированных у «Урала» значится защитник Владимир Хозин.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Урала» — 2,20, победа «СКА-Хабаровска» — 3,70, ничья – 3,10.

2,55Победа «СКА-Хабаровска» с форой 0

Очевидно, что обеим командам на данном этапе нужно набирать очки. Дальневосточникам они нужны, чтобы избежать вылета, а екатеринбургскому коллективу – чтобы не оказаться в опасной зоне.

«Шмели» находятся выше в турнирной таблице, однако им будет непросто подтвердить статус фаворита. Мало того, что их ждет непростой перелет, так еще и поле в Хабаровске сейчас далеко от идеального состояния.

К данным условиям, как нам кажется, «армейцы» приспособлены лучше, поэтому можно взять «победу "СКА-Хабаровска" с форой 0» за 2,55.

1,85Тотал голов меньше 2

Также можно поставить на «тотал голов меньше 2» за 1,85, учитывая, что команды не отличаются высокой результативностью. Да и погода вряд ли поспособствует качественной игре в атаке.

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