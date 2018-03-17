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    Продлит ли «Арсенал» забивную серию?

    «Арсенал» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 марта

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    Футболисты «Арсенала»
    Футболисты «Арсенала»
    В субботу, 17 марта, в рамках 23-го тура чемпионата России «Арсенал» в Туле примет «Ростов». Поединок начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Арсенал» — «Ростов».

    «Арсенал»

    «Пряники» после возобновления чемпионата одержали 2-е победы, что позволило им набрать 31-н балл и закрепится на 7-й строке в турнирной таблице.

    В 21-м туре на своем поле «канониры» одолели грозненский «Ахмат» со счетом 1:0, сумев забить только в самом конце поединка.

    Поединок следующего игрового дня против «Амкара», который состоялся в Уфе, принес «оружейникам» победу со счетом 2:0. Первый гол провел новичок команды Артем Дзюба.

    Ближайшие события

    Таким образом, после зимнего перерыва «Арсенал» имеет 100% показатель. И к тому же «красно-желтым» удалось сохранить свои ворота на замке.

    На своем поле в этом сезоне подопечные Божовича 5-ть матчей выиграли, 2-е игры свели вничью и 3-и проиграли.

    В рамках РФПЛ в Туле оппоненты провели 2-е встречи, в которых «Арсенал» с «Ростовом» забили только 3-и гола. В 2014 году была зафиксирована ничья (1:1), а в сезоне 2016/17 «пушкари» одержали минимальную победу со счетом 1:0.

    В лазарете клуба находится румынский полузащитник Александру Боурчану.

    «Ростов»

    «Желто-синие» первый матч после перерыва провели в Краснодаре, где уступили одноименному клубу со счетом 1:3.

    Зато в следующем поединке подопечные Валерия Карпина на своем поле смогли сдержать натиск грозного «Зенита» (0:0) и завоевали один балл.

    Клуб из Ростова-на-Дону после 22-х матчей РФПЛ положил в свою копилку 26-ть очков, которые позволяют «комбайнерам» занимать 10-е место в турнирке. От зоны переходных матчей их отделяет всего лишь 3-и пункта.

    1,58«Арсенал» забьет: да

    «Ростов» вот уже как в 7-ми гостевых встречах не знает радости победы. В этом сезоне на выезде ростовская команда набрала 12-ть очков (3-и победы и 3-и ничьи).

    Прогноз

    Небольшое предпочтение в предстоящем матче букмекеры отдают «Арсеналу», оцениваю его шанс на победу кэффом в 2,75. На победу «Ростова» — 3,10, ничья — 2,85.

    «Ростову» в последнее время совсем не удаются выездные поединки. Последний раз «желто-синие» смогли сохранить свои ворота на замке еще летом прошлого года.

    «Канониры» после зимнего перерыва забивают в каждом матче. К тому же должны разыграться новички команды. Спрогнозируем, что и в этой игре «Арсенал» сможет забить.

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