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    Уверенная передышка для «горожан»

    «Сток Сити» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу 12 марта

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    Лерой Сане
    Лерой Сане
    premierleague.com
    Последний матч 30-го тура АПЛ пройдет на «Бет 365 стэдиум», где местный «Сток Сити» примет «Манчестер Сити» 12 марта. Джонатан Мосс просвистит начало поединка в 23:00 по Москве. Прогноз на «Сток Сити» — «Манчестер Сити».

    «Сток Сити»

    «Гончары» еще могут остаться в Премьер-лиге. Вырваться из зоны вылета аж на 12-е место – дело оной победы, ведь до «Суонси» расстояние всего три очка. Но для осуществления такой задумки нужно брать очки даже с топ-клубами, а «Сток» вон не может забить на выезде «Саутгемптону».

    Правда, нужно отдать должное: в матче крайнего тура против «святых» команда Пола Ламберта достойно сопротивлялась весь первый тайм (7 ударов, 4 попадания). Мяч изначально захватили хозяева, потому неизбежной была усталость во второй половине.

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    Она и пришла (ни одного попадания в створ, 7 фолов на сопернике). Благо, удалось выдержать шквал негодования «Саутгемптона» в виде 14-ти ударов и не пропустить. Этот поединок стал для «Сток Сити» третьим ничейным подряд. Но это скорее добыча очков, чем их потеря (по 1:1 с «Лестером» и «Брайтоном»).

    «Манчестер Сити»

    Зная педантизм Гвардиолы, представляем, как его колбасило после поражения «Базелю» в ответном матче Лиги чемпионов (1:2). «Горожане» забили быстрый гол (8-я минута, Жезус) и надеялись на легкое завершение игры. Однако еще до средины первого тайма соперник отыгрался и не дал во втором тайме расслабляться игрокам Гвардиолы – еще один гол.

    Ближайшие события

    Но мастерство игроков «Манчестер Сити» позволило спокойно «засушить» игру (по одному удару за второй тайм от обеих команд) и не дать развернуться буйной швейцарской фантазии о проходе.

    В чемпионате почти все гладко. Спринт из четырех матчей против сильных соперников завершился тремя победами и ничьей с «Бернли» (1:1). После того матча «Лестер» и «Арсенал» получили полную кошелку – на двоих восемь голов.

    Прогноз

    Ближайшее время сильных проблем у команды Гвардиолы быть не должно – два матча против «МЮ» и «Тоттенхэма» будут в апреле. Напряжение должно упасть. А вот у «Стока» наоборот – возрасти. Подопечным Пола Ламберта предстоит сыграть с «Эвертоном», «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

    2,25«Тотал матча: 2-3 гола»

    «Гончары» в домашних матчах пропускают меньше – пока 21 мяч. В последних трех играх они не пропускали больше одного гола. «Манчестер Сити» на выезде как раз менее результативен, чем на «Этихаде» (51 забитый против 32-х).

    Ждем, что команда Гвардиолы слегка даст себе передышку, но выиграет при этом уверенно. Наша ставка – «тотал матча: 2-3 гола» за 2,25.

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