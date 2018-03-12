«Сток Сити» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу 12 марта

«Сток Сити»

«Гончары» еще могут остаться в Премьер-лиге. Вырваться из зоны вылета аж на 12-е место – дело оной победы, ведь до «Суонси» расстояние всего три очка. Но для осуществления такой задумки нужно брать очки даже с топ-клубами, а «Сток» вон не может забить на выезде «Саутгемптону».

Правда, нужно отдать должное: в матче крайнего тура против «святых» команда Пола Ламберта достойно сопротивлялась весь первый тайм (7 ударов, 4 попадания). Мяч изначально захватили хозяева, потому неизбежной была усталость во второй половине.

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Она и пришла (ни одного попадания в створ, 7 фолов на сопернике). Благо, удалось выдержать шквал негодования «Саутгемптона» в виде 14-ти ударов и не пропустить. Этот поединок стал для «Сток Сити» третьим ничейным подряд. Но это скорее добыча очков, чем их потеря (по 1:1 с «Лестером» и «Брайтоном»).

«Манчестер Сити»

Зная педантизм Гвардиолы, представляем, как его колбасило после поражения «Базелю» в ответном матче Лиги чемпионов (1:2). «Горожане» забили быстрый гол (8-я минута, Жезус) и надеялись на легкое завершение игры. Однако еще до средины первого тайма соперник отыгрался и не дал во втором тайме расслабляться игрокам Гвардиолы – еще один гол.

Но мастерство игроков «Манчестер Сити» позволило спокойно «засушить» игру (по одному удару за второй тайм от обеих команд) и не дать развернуться буйной швейцарской фантазии о проходе.

В чемпионате почти все гладко. Спринт из четырех матчей против сильных соперников завершился тремя победами и ничьей с «Бернли» (1:1). После того матча «Лестер» и «Арсенал» получили полную кошелку – на двоих восемь голов.

Прогноз

Ближайшее время сильных проблем у команды Гвардиолы быть не должно – два матча против «МЮ» и «Тоттенхэма» будут в апреле. Напряжение должно упасть. А вот у «Стока» наоборот – возрасти. Подопечным Пола Ламберта предстоит сыграть с «Эвертоном», «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

2,25«Тотал матча: 2-3 гола»

«Гончары» в домашних матчах пропускают меньше – пока 21 мяч. В последних трех играх они не пропускали больше одного гола. «Манчестер Сити» на выезде как раз менее результативен, чем на «Этихаде» (51 забитый против 32-х).

Ждем, что команда Гвардиолы слегка даст себе передышку, но выиграет при этом уверенно. Наша ставка – «тотал матча: 2-3 гола» за 2,25.

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