«МанСити» уступил «Базелю», но вышел в четвертьфинал ЛЧ

Швейцарскийодержал гостевую победу над(2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хозяева открыли счет уже на 8-й минуте. Габриэл Жезус получил мяч во вратарской от Бернарду Силвы и сильным ударом переправил его в ближний угол ворот.

На 17-й минуте гости отыгрались. Мохамед Эльянусси получил мяч в штрафной, обработал его и вторым касанием сильно пробил под ближнюю штангу.

А на 71-й минуте Эльюнусси на правом фланге развернулся, ушёл от соперника и прострелил на Михаэля Ланга, который обработал мяч на углу вратарской и сильно пробил под ближнюю штангу мимо Браво.

В первом матче «Манчестер Сити» одержал выездную победу со счетом 4:0 и по сумме двух матчей вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.