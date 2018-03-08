«МанСити» уступил «Базелю», но вышел в четвертьфинал ЛЧ

Хозяева открыли счет уже на 8-й минуте. Габриэл Жезус получил мяч во вратарской от Бернарду Силвы и сильным ударом переправил его в ближний угол ворот.
На 17-й минуте гости отыгрались. Мохамед Эльянусси получил мяч в штрафной, обработал его и вторым касанием сильно пробил под ближнюю штангу.
А на 71-й минуте Эльюнусси на правом фланге развернулся, ушёл от соперника и прострелил на Михаэля Ланга, который обработал мяч на углу вратарской и сильно пробил под ближнюю штангу мимо Браво.
В первом матче «Манчестер Сити» одержал выездную победу со счетом 4:0 и по сумме двух матчей вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
«Манчестер Сити» (Англия) — «Базель» (Швейцария) — 1:2 (1:1)
Голы: Габриэл Жезус, 8 (1:0). Эль-Юнусси, 17 (1:1). Ланг, 71 (1:2).«Манчестер Сити»: Браво, Данилу, Ляпорт, Стоунс, Зинченко, Гюндоган (Диас, 66), Туре, Фоден (Адарабиойо, 89), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Сане.«Базель»: Вацлик, Лакруа, Сухи, Фрай, Ланг, Дье, Дзуффи, Буа (Штокер, 68), Эль-Юнусси, Риверос, Оберлен (ван Волфсвинкел, 74).Предупреждения: Лакруа, 44. Габриэл Жезус, 77.