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    «МанСити» уступил «Базелю», но вышел в четвертьфинал ЛЧ

    Лига чемпионов Манчестер Сити Футбол Англии Базель
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Швейцарский «Базель» одержал гостевую победу над «Манчестер Сити» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Хозяева открыли счет уже на 8-й минуте. Габриэл Жезус получил мяч во вратарской от Бернарду Силвы и сильным ударом переправил его в ближний угол ворот.

    На 17-й минуте гости отыгрались. Мохамед Эльянусси получил мяч в штрафной, обработал его и вторым касанием сильно пробил под ближнюю штангу.

    А на 71-й минуте Эльюнусси на правом фланге развернулся, ушёл от соперника и прострелил на Михаэля Ланга, который обработал мяч на углу вратарской и сильно пробил под ближнюю штангу мимо Браво.

    В первом матче «Манчестер Сити» одержал выездную победу со счетом 4:0 и по сумме двух матчей вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
    «Манчестер Сити» (Англия) — «Базель» (Швейцария) — 1:2 (1:1)
    Голы: Габриэл Жезус, 8 (1:0). Эль-Юнусси, 17 (1:1). Ланг, 71 (1:2).«Манчестер Сити»: Браво, Данилу, Ляпорт, Стоунс, Зинченко, Гюндоган (Диас, 66), Туре, Фоден (Адарабиойо, 89), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Сане.«Базель»: Вацлик, Лакруа, Сухи, Фрай, Ланг, Дье, Дзуффи, Буа (Штокер, 68), Эль-Юнусси, Риверос, Оберлен (ван Волфсвинкел, 74).Предупреждения: Лакруа, 44. Габриэл Жезус, 77.
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