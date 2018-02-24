«Барселона» — «Жирона». Прогноз и ставки на матч 25-го тура испанской Примеры 24 февраля

«Барселона»

Последний свой матч «блаугранас» проводили во вторник в Лиге чемпионов против «Челси» (1:1). Как мы и ожидали, игра получилась преимущественно закрытой. «Барселона» типично для себя много владела мячом (68%) и предпочитала разыгрывать до верного.

Но только нетипично мало эффективности проявляла атака каталонцев: из семи ударов за всю игру в створ ворот Куртуа попало всего два. Ведь даже в последнем безголевом домашнем матче Примеры против «Хетафе» команда Вальверде направила в рамку «испанского Челси» половину (6 из 12-ти) своих ударов.

«Барселона» близка к истощению Реакция прессы на матч «Челси» — «Барселона»

Второй тайм матча Лиги чемпионов снова оказался результативнее первого и «Барселона» снова в первой половине ходила по полю печшком (три удара, все – мимо).

«Жирона»

«Жирондинцы» идут восьмыми в чемпионате Испании и всего на четыре очка отстают от зоны еврокубков. Хотя о них команде Пабло Мачина думать еще рановато.

Календарь и таблица испанской Примеры

Для начала следует исправить статистику выездных матчей. Из 12-ти игр на чужих стадионах в испанской Примере «бело-красные» выиграли всего три. Забили на восемь мячей меньше, чем дома: 13 против 21-го.

Уже пять выездов подряд «Жирона» возвращается домой без побед. Самым большим достижением в этой мини-серии можно считать ничью против мадридского «Атлетико» (1:1). В последнем выездном матче при равной игре «жирондинцы» уступили «Севилье» 0:1.

Прогноз

1,88«Барселона» победит и не пропустит

Крайний тур испанской Ла Лиги «Жирона» проводила дома. В абсолютно равной игре команде Пабло Мачина удалось взять верх над «Леганесом» 3:0. Считаем, что «Барселона» слегка продлит плохую выездную серию «бело-красных». К тому же весь запас везения «жирондинцы» уже использовали в прошлом туре.

Ставим на сухую победу «Барселоны» за 1,88.

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