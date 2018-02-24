Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Жирондинцы» продлят плохую выездную серию

    «Барселона» — «Жирона». Прогноз и ставки на матч 25-го тура испанской Примеры 24 февраля

    Примера Футбол Испании Барселона Жирона Календарь Примеры
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Кристиан Порту
    Кристиан Порту
    Getty Images
    В 25-м туре чемпионата Испании «Барселона» 24 февраля примет «Жирону». Матч начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Жирона».

    «Барселона»

    Последний свой матч «блаугранас» проводили во вторник в Лиге чемпионов против «Челси» (1:1). Как мы и ожидали, игра получилась преимущественно закрытой. «Барселона» типично для себя много владела мячом (68%) и предпочитала разыгрывать до верного.

    Но только нетипично мало эффективности проявляла атака каталонцев: из семи ударов за всю игру в створ ворот Куртуа попало всего два. Ведь даже в последнем безголевом домашнем матче Примеры против «Хетафе» команда Вальверде направила в рамку «испанского Челси» половину (6 из 12-ти) своих ударов.

    «Барселона» близка к истощению Реакция прессы на матч «Челси» — «Барселона»

    Второй тайм матча Лиги чемпионов снова оказался результативнее первого и «Барселона» снова в первой половине ходила по полю печшком (три удара, все – мимо).

    «Жирона»

    «Жирондинцы» идут восьмыми в чемпионате Испании и всего на четыре очка отстают от зоны еврокубков. Хотя о них команде Пабло Мачина думать еще рановато.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Для начала следует исправить статистику выездных матчей. Из 12-ти игр на чужих стадионах в испанской Примере «бело-красные» выиграли всего три. Забили на восемь мячей меньше, чем дома: 13 против 21-го.

    Ближайшие события

    Уже пять выездов подряд «Жирона» возвращается домой без побед. Самым большим достижением в этой мини-серии можно считать ничью против мадридского «Атлетико» (1:1). В последнем выездном матче при равной игре «жирондинцы» уступили «Севилье» 0:1.

    Прогноз

    1,88«Барселона» победит и не пропустит

    Крайний тур испанской Ла Лиги «Жирона» проводила дома. В абсолютно равной игре команде Пабло Мачина удалось взять верх над «Леганесом» 3:0. Считаем, что «Барселона» слегка продлит плохую выездную серию «бело-красных». К тому же весь запас везения «жирондинцы» уже использовали в прошлом туре.

    Ставим на сухую победу «Барселоны» за 1,88.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Дебют Лаббадии в «Вольфсбурге»
  • 8,30
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоДжастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Шансы Крушельницкого вернуть медаль призрачны
  • Реакция СМИ на завершение допингового разбирательства с российскими керлингистами
    •
  • Погба олицетворяет собой борьбу внутри «МЮ»
  • Реакция прессы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» — «МЮ»
    •
  • Четвертая домашняя. Заявка на четвертьфинал
  • Победа «Шахтера» над «Ромой» — в обзоре СМИ
    •
  • ЦСКА проскочил «на тоненького»
  • Реакция спортивных СМИ на победу ЦСКА в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов