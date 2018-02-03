«Лилль» — «ПСЖ». Прогноз и ставки на матч 24-го тура чемпионата Франции по футболу 3 февраля

«Лилль»

«Боксеры» выиграли два поединка из последних четырех. С такими успехами и до чемпионского пояса недалеко. То есть до медалей. Если серьезно, то команда Кристофа Галтье молодец уже хотя бы потому, что вырвались из зоны вылета.

Благодаря «виктории» в последнем туре над «Страсбуром» (2:1) «доги» убили двух зайцев: оторвались от «Труа» на одно очко и непосредственно отомстили «Страсбуру» за вылет из Кубка Франции. «Красно-синие» побеждают дозированно: по два матча подряд.

Календарь и таблица Лиги 1

Но сначала после победы над «Каном» проиграли «Ренну», а теперь вот после «виктории» над «Страсбуром» им играть против «ПСЖ». В этом матче «Лилль» может надеяться только на чудо, ведь даже дисквалификации и травмы не сильно взволновали парижский гранд.

«ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» вообще – мистер Спокойняк. Только «Лион» в позапрошлом туре смог внести сумятицу в действия парижан. Потому что «Страсбур», который тоже обыграл команду Эмери, имел почти в шесть раз меньше моментов в очном матче. А «Лион» просто грамотно воспользовался удалением в составе французского гранда.

В том матче «ткачи» забили победный гол только на 94-й минуте. Дани Алвес же был удален на 57-й. За базар, к слову. А то, что умница-Фекир стал «man of the match», то это вполне заслуженно: французский хав сам забил уже на 2-й минуте, а потом отдал голевую на Депая в эндшпиле поединка. Общее число ударов осталось равным: 11-11.

Остальные соперники ничуть не волновали «принцев». За последние три матча во всех турнирах они забили 11 голов. Пусть кубковый матч «ПСЖ» против «Ренна» (победа 3:2) не смущает. Свои два гола «бретонцы» забили после 85-й минуты, когда играли в большинстве и «горели» 0:3.

Прогноз

1,98«Угловые: ТБ 9,5»

Тоталы и форы не дадут нормально «навариться» в этом матче. Ведь «Лилль» редко забивает больше одного гола, а снова лучшей защите Лиги 1 (17 пропущенных) вряд ли вообще забьют. В трех из последних четырех игр в чемпионате «ПСЖ» забил по одному голу. Назад в зону вылета не хочется, потому не думаем, что «Лилль» будет сильно раскрываться.

Обратимся к стандартам. Перспективной видим ставку «Угловые: ТБ 9,5» за 1,98. В последних четырех выездных матчах «ПСЖ» только раз подал меньше шести угловых. «Лилль» дома стабильно подает такое же число корнеров. После того, как «Лилль» пропустит, он должен будет хотя бы немного раскрыться.

Потому что прямые конкуренты свои матчи играют позже, и отталкиваться «доги» от их результатов не смогут. Мастерства для точного завершения не хватает. Значит, парочку раз с угла поля пробьют.

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