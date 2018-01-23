«Севилья» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу 23 января

«Севилья»

«Красно-белые» одержали победу в первом поединке этих команд со счетом 2:1. «Севилья» смогла переломить ход матча. Пропустила на 73-й минуте, но затем провела два мяча. Победный гол забил Хоакин Корреа.

«Севильцы» в январе уже успели провести три кубковых матча. Во всех этих встречах подопечные Монтеллы одержали победы. В предыдущем раунде в двух матчах одолели «Кадис» (2:0 и 2:1).

Игры Примеры принесли команде два поражения и одну победу. Проиграли «Бетису» (3:5) на своем стадионе в дерби. Затем уступили «Алавесу» на выезде со счетом 0:1. Матч последнего тура принес «нервионцам» убедительную викторию над «Эспаньолом» (3:0).

В этом розыгрыше Кубка Короля «красно-белые» одержали победы во всех встречах с общим счетом 13:2.

«Атлетико»

«Индейцы», как и их соперники, успели убрать со своего пути в Кубке двух оппонентов. В 1/16 финала выбили «Эльче» (1:1 и 3:0). В следующем раунде Кубка Короля обыграли в двух поединках «Ллейду» (3:0 и 4:0).

Январские матчи чемпионата принесли «матрасникам» две победы и одну ничью. Начали год победой в поединке с «Хетафе» (2:0). В следующем поединке минимально переиграли «Эйбар» (1:0) на выезде.

В 20-м туре Примеры на «Ванда Метрополитано» не смогли одолеть «Жирону». Встреча закончилась со счетом 1:1.

1,72Обе забьют: да

За последние пять лет «севильцы» на своем поле смогли одержать только одну победу над «Атлетико». Еще один поединок победителя не выявил. Три игры выиграли «индейцы».

Прогноз

После победы на выезде букмекеры оценивают шансы «Севильи» на выход в полуфинал коэффициентом 1,27. На проход «Атлетико» предлагают 3,80.

«Севильцы» в предстоящем поединке будут стараться удержать преимущество, добытое в первом матче этих команд. Но «матрасники» попытаются отыграть негативную фору. Не исключено, что оппоненты порадуют зрителей не одним забитым мячом. Так что вариант обе забьют: да за 1,72 должен сыграть в этой встрече.

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